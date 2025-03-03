История праздника 8 марта и как его отмечают в России и мире

В этом году событие выпадает на субботу, однако дополнительного выходного в честь праздника не будет.

Первый праздник весны, когда чествуют только представительниц прекрасного пола, имеет свои исторические традиции. В статье разберём, как появился Международный женский день, в хронологическом порядке. Ведь на самом деле культ почитания женщин берёт своё начало в древности.

Древние корни

8 марта ещё в Древнем Риме, до официальных объявлений, считалось особым и почитаемым днём. Каждая замужняя женщина хвасталась перед подругами полученным подарком от любимого супруга. И готовилась наряду с другими римлянками к променаду по улицам Вечного города, чтобы добраться до храма богини Весты – хранительницы домашнего очага.

Матроны в красивых одеждах, с благоухающими венками на головах приносили жертвы Юноне и Церере. Надеясь на то, что покровительница женщин и брака вместе с богиней земледелия поможет сохранить благополучие и достаток в семье.

Древние славяне тоже чтили и уважали женщин. В начале марта мужчины с почётом носили по домам куклу Марену, наряжали её и кормили. А потом бедняжку топили и жгли, вкладывая в это действие глубокий философский смысл. Этот обряд символизировал переход от смерти к жизни, когда происходит возрождение женской родящей сущности в человеческой природе.

Любопытно, что 8 марта 1721 года по воле Петра I появился указ о начале наблюдений за погодными условиями. Документ как бы намекал на переменчивый характер женщины.

Первые предпосылки к появлению Международного женского дня

Всё началось с митинга в США. Первый переворот произошёл 8 марта 1857 года в Нью-Йорке. Текстильная промышленность города в буквальном смысле слова держалась на хрупких плечах женщин. Рабочий день длился до 16 часов, условия труда были каторжными, а зарплата мизерной.

«Марш пустых кастрюль» – первый случай борьбы за права женщин в истории Америки. Представительницы прекрасного пола прошлись по улицам Манхэттена, барабаня в домашнюю утварь и пытаясь достучаться до властей.

По одной из версий, высокопоставленные чиновники не нашли ничего лучше, как с помощью полиции разогнать демонстрацию. Существует и другая точка зрения: взбунтовавшиеся работницы фабрик сумели добиться намеченных целей. И даже организовали свой профсоюз.

Второй масштабный женский марш состоялся в 1908 году – в последнее воскресенье февраля. Более 15 000 работниц текстильных фабрик заполонили улицы Нью-Йорка, требуя не только улучшения условий труда и достойной зарплаты, но и права голосования.

На этот раз полиция постаралась остаться в стороне от протестующих участниц марша. Событие, связанное с работницами, сильно повлияло на настроение общества. По мнению местных политиков, марш 8 марта стал настоящим днём борьбы за права, который коренным образом изменил судьбу американских женщин.

Через год в Нью-Йорке прошёл митинг, где объявили, что последнее воскресенье февраля считается национальным женским днём.

Клара Цеткин – автор идеи Международного женского дня

Пламенную немецкую революционерку Клару Цеткин сильно вдохновили события, некогда всколыхнувшие Штаты. Её активная деятельность привела к тому, что в 1910 году в Копенгагене прошла Международная конференция трудящихся женщин, где участвовали около 100 представительниц из 17 стран мира.

Это событие освещала почти вся западная пресса. Клара Цеткин предложила установить Международный женский день. Она считала, что праздник должен закрепиться в мировой истории как символ борьбы за равенство женщин. И 8 марта должно было стать самым памятным днём в календаре.

8 марта в Российской империи

Новые веяния коснулись и Российской империи. Если ранее в стране царил настоящий домострой и в гимназиях считалось редкостью видеть «девочек в науке», теперь всё выглядело иначе. 2 марта 1913 года в Санкт-Петербурге лучшие умы страны обсуждали проблемы равноправия полов, охраны материнства и детства.

В кругах учёных данное мероприятие получило многообещающее название: «научное утро по женским вопросам». И, действительно, обсуждение привело к тому, что в России был официально учреждён Международный женский день.

Официальное установление Международного женского дня в России

Примечательно, что 8 марта 1914 года в свет вышел первый номер журнала «Работница». Поначалу его страницы были заполнены статьями вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, касавшимися проблемы женского социалистического движения. Потом ему политика «приелась», и Ленин написал первоклассные материалы о воспитании детей, кулинарии и прочих темах, близких каждой женщине.

Увы, 23 февраля (8 марта по новому стилю) ему будет уже не до «Работницы». Петроград представлял собой кипящий котел: люди устали от войны, рабочие были возмущены своим бедственным положением, женщины требовали хлеба и мира.

Массовые забастовки и демонстрации в Северной столице привели к социальному взрыву, а затем к Февральской революции. Политические события в стране позволили добиться избирательного права раньше, чем в Англии и США.

После Октябрьской революции «женский вопрос» стал важным инструментом в политике молодой Советской республики, которым большевики быстро воспользовались. И в 1921 году день 8 марта был официально признан государственным праздником.

В период СССР

Советский Союз строго следовал установленной традиции и вносил по ходу определённые изменения. Например, Указом Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1965 года Международный женский день 8 марта был объявлен нерабочим.

Лишь через 10 лет мировое сообщество предприняло конкретные шаги в этом направлении. И в 1975 году, до принятия ООН Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, признало 8 марта международным праздничным днём. Пунктов этого значимого документа придерживаются 189 государств.

Страны ведут последовательную политику ликвидации дискриминации и насилия в отношения женщин. Государства обязались также включить в законодательство решение проблем гендерного равноправия.

Международный день женщин в других странах

Не все в мире придерживаются установленной даты. Это зависит от вековых традиций, которые незыблемы и не подчиняются новым правилам.

В Индии 8 марта отмечают Холи – праздник красок. В этот день жители жгут костры, танцуют и поют. И обязательно исполняют привычный ритуал – мажут друг друга разноцветными красками. А женский день приходится на 10 октября, и празднества длятся больше недели.

В Греции существует давний, доставшийся от предков обычай, который сохранился только в небольших деревнях. В день 8 марта – Международного женского праздника — все мужчины скопом идут к самой уважаемой местной жительнице, чтобы вручить ей ценный подарок.

В Лаосе существует неписаное правило: на работу идут только мужчины. Женщины в праздничный день остаются дома и занимаются тем, чего душа пожелает.

Молодые итальянки устраивают вечеринки, где нет места представителям сильного пола.

В Японии, начиная с эпохи Хейан (794-1185 годы), зародилась традиция: считать март женским месяцем. Поэтому и современные девочки и девушки с нетерпением ждут 3 марта, когда для них устраивается праздник кукол Хина или цветения персиков.

Сейчас это событие как национальный женский день отмечают все японки. Почти в каждом доме можно увидеть настоящую выставку произведений искусства. К 3 марта наборы изящных кукол подвешивают к потолку. Этот праздничный день женщин и девочек примечателен тем, что юные красавицы полностью подражают взрослым дамам, одеваясь по последнему писку моды и перенимая манеры поведения своих старших сестёр и тёток.

Символика и традиции на 8 марта

Символика Международного женского дня 8 марта очень романтична. Тюльпаны, которые мужчины дарят дамам своего сердца, говорят о чистоте и нежности чувств.

Женская рука с горящим факелом на открытках и плакатах, посвящённых празднику, говорит о её внутренней свободе, о способности бороться с любыми трудностями на жизненном пути. Мимоза символизирует таинственный мир женщины, который всегда открыт для настоящей, жертвенной любви.

Когда речь заходит о цветах, соответствующих характеру представительниц прекрасного пола, её пристрастиям, чаще выбирают фиолетовый, зелёный и белый. Они поочерёдно означают справедливость, надежду, чистоту – и служат символом борьбы за равноправие женщин.

В России празднование Международного женского дня происходит по своим традициям. В этом году женский день выпал на субботу. К сожалению, дополнительного выходного в марте 2025 года не будет, зато радует решение правительства перенести его на пятницу, 13 июня.

До 1966 года женщины в основной своей массе получали только устные поздравления. Подарков удостаивались лишь педагоги и ближайшие родственницы. А потом словно произошёл сдвиг в сознании советских мужчин. И традиция дарить духи, сувениры, цветы, ювелирные украшения вошла в моду.

Накануне праздника творится нечто невообразимое: к примеру, количество цветов, которые покупают представители сильного пола в магазинах столицы, возрастает в 100 раз!

Стоит отметить, что 8 марта не единственный день, когда чествуют дам. В календаре дат числится Международный день сельских женщин – он празднуется 15 октября. Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечают 25 ноября. 11 февраля празднуют Международный день женщин и девочек в науке. 23 июня отмечено как Международный день вдов.