Чансань, конкубина, плассаж: кем были эти женщины в жизни мужчин

Многие думают, что позволить себе гарем с наложницами могли только восточные султаны, однако это далеко не так… За всю историю человечества в мире существовали самые различные типы таких женщин, начиная от римских конкубин, заканчивая китайскими куртизанками. Кто они и какую роль выполняли в жизни мужчины, читайте в нашем материале.

© Кинтана Оллерос «Сцена в гареме»

Сначала давайте узнаем, как относились к наложницам с точки зрения разных религий.

Раньше в православии наложниц терпели, ведь, как говорится, «Бог терпел и нам велел», но сейчас к наличию у мужчины любовницы относятся резко негативно и приравнивают это к тяжкому греху.

В иудаизме это никогда не считалось чем-то запрещенным, поэтому мужчины всегда публично признавали своих наложниц, а те, в свою очередь, пользовались правами, аналогичными правам официальных жен.

В исламе и вовсе существовал так называемый институт наложниц. Мужчинам разрешалось забирать к себе в гарем жен поверженных врагов. Эти женщины практически становились их супругами, рожали им детей. При рождении сына наложница называлась «матерью ребенка», а официальная жена — «матерью сына».

Даже в дохристианской Руси были свои наложницы. В истории описано множество примеров таких женщин. Известно, что князь Владимир владел своим гаремом, который включал, на секундочку, больше 800 девушек!

А теперь давайте подробнее рассмотрим типы наложниц и особенности каждой из них.

Одалиска

Западные художники всегда изображали одалисок как молодых, красивых, ухоженных девушек, одетых в шелка с восточными орнаментами. Считалось, что они оказывали мужчинам услуги сексуального характера. Хотя по факту одалиски были служанками у высокородных женщин во дворце.

Одалиски скромно одевались, тихо себя вели и были практически незаметными. Стереотип о том, что эти девушки купались в роскоши, каждый день ели рахат-лукум и носили дорогие украшения, зародился именно благодаря картинам иностранных живописцев. Все эти образы они брали у себя из головы, веди многим из них даже не приходилось посещать Османскую империю, и, уж тем более, бывать в гареме Султана.

Чансань

Термином «чансань» (кит. 歌女) обозначали китайскую куртизанку. Эти женщины существовали в начале XIX века и оказали сильное влияние на современную культуру Шанхая.

самые распространенные типы наложниц за всю историю

Китайские куртизанки делали все то, что и японские гейши: развлекали гостей, пели, танцевали, проводили чайные церемонии. Сексуальное ублажение мужчин не входило в их обязанности, однако это вовсе не означает, что они этим не занимались.

Тем не менее первыми наложницами у китайцев были не чансань, а наложницы-служанки и наложницы-актрисы. Первые были нужны для выполнения работы по дому, реже — использовались в качестве сексуальных рабынь. Последним вменялось развлекать своего мужчину, шутками, песнями, танцами и разговорами.

Чтобы завести себе любую из этих наложниц, мужчине требовалось согласие законной жены. Обычно, она ничего не имела против, ведь все равно ее положение в семье оставалось гораздо выше. Девушек можно было дарить друзьям и просто отдавать, если они надоели.

В этом и заключалось основное различие китайских наложниц от чансань, ведь последние были свободными девушками-одиночками с собственным покровителем, заботящимся об их благополучии. Жили чансань отдельно, как правило, в доме, который снимал для них покровитель. Естественно, средства на существование они тоже получали от него.

Конкубина

В Древнем Риме «конкубинами» называли незамужних женщин, принадлежавших к низшему сословию общества. Эти дамы неофициально находились в сожительстве с мужчинами. В Римском праве, по аналогии с нашим «гражданским браком», такие отношения назывались «конкубинатом».

самые распространенные типы наложниц за всю историю

Жить с мужчиной без брака не было зазорным, но при этом женщины лишались всех прав, которыми обладали официальные супруги. Дети, рожденные в таких отношениях, считались незаконнорожденными. Как правило, они не имели возможности претендовать на наследство отца.

Однако были в этом союзе и определенные плюсы для женщин. Так, например, конкубина в любой момент могла уйти к другому мужчине и это не считалось бы чем-то из ряда вон выходящим.

Пласаж

Пласаж — своего рода разновидность конкубината, которая зародилась в странах Латинской Америки. В местные колониальные французские владения в основном поселялись молодые мужчины, так как брать с собой жен на борт корабля запрещалось (дурная примета). В итоге белые мужчины все больше контактировали с представительницами африканского, индейского происхождения, метисками, мулатками, креолками и так далее. Часто они даже заводили семьи в этих краях, пока увидеться с законными женами у них не было возможности.

Встревоженные таким смешением в колониях, испанские, французские и португальские монархи начали отправлять туда не только парней, но и девушек, однако разрешить ситуацию это не помогло. В результате между мужчинами и женщинами сформировалась негласная система культурных взглядов и норм, согласно которой мужья состояли в браке с белыми женами, но могли содержать одну или несколько цветных любовниц и даже иметь от нее детей.

Конечно же, права этих женщин и произведенного от них потомства были несколько ущемлены. Однако каста цветных содержанок только расцветала. Для таких девушек были созданы специальные школы, чтобы познакомиться с ними, мужчины устраивали целые балы, а в колониях даже были отдельные кварталы, где проживали конкубины. Но с продажей французских владений Соединенным Штатам интерес к пласажу поутих, и со временем эта разновидность отношений вовсе перестала существовать.

Фаворитизм

Фаворитизм — социально-культурное явление, которое существовало, в основном, в эпоху абсолютизма при царских, императорских и королевских дворах. Заключалось оно в возвышении определенного человека (или группы людей), к которому с особой симпатией относился сам монарх. Часто фавориты не только обладали личными преимущества в связи с этой приязнью, но и получали множество государственных полномочий, к примеру, вели финансовые расчеты, организовывали войны, решали, кого казнить, а кого — помиловать.

самые распространенные типы наложниц за всю историю

Фаворитизм не обязательно включал в себя интимные отношения. Зачастую он строился на личной симпатии короля или его несостоятельности в вопросах ведения государственных дел.

В XVII–XVIII веках фаворитизм так плотно вошел в жизнь общества, что о наличии у монарха фаворита начали объявлять официально всему двору. К слову, статус и права некоторых фаворитов зачастую были выше, чем у законных мужей и жен.

Пилегеш

Еврейским термином «пилегеш» обозначали наложниц, которые имели такие же правовые и социальные статусы, как официальные супруги. Единственная разница между пилегеш и законной женой, заключалась в том, что последняя получала от мужа брачный договор. Кроме того, заключению брака предшествовала церемония «киддушин» (обручение), чего не происходило в случае с наложницей.

Если официальная жена не могла иметь детей, она сама предоставляла мужу одну из своих служанок, чтобы та произвела для него потомство. В таком случае девушка становилась пилегеш и получала те же привилегии, что и законная супруга. Обе формы отношений, в соответствии с еврейским законом, предполагали смертную казнь за измену.

В Торе «некондиционных» жен обозначают с приставкой «ле». В иврите она указывает на последовательное приближение к объекту или состоянию, но невозможность его полного достижения.