Почему в СССР скрыли сенсационное исследование сексуальной жизни страны

Большую часть истории СССР интимная жизнь его жителей оставалась темой закрытой. Об этом не только не писали в СМИ (за исключением разве что первых и последних десятилетий существования Союза), но и ученые старались избегать этой темы, понимая, что столкнутся с неизбежной цезурой. Так, например, в 1960-х годах социолог Сергей Голод не смог закончить первую в стране фундаментальную сексологическую работу. Его диссертация так и не прошла одобрение партийного руководства, несмотря на многочисленные попытки. Чуть больше повезло исследователю из Казахстана Илье Попову, которому удалось защитить свою работу вдали от столичных цензоров. Впрочем, и она сразу после этого была отправлена на полку и так и не опубликована. Почему важное исследование оказалось предано забвению? Какие тайны раскрывала его работа? Об этом рассказывает автор книги «Секс был. Интимная жизнь Советского Союза» Рустам Александер. «Лента.ру» с разрешения издательства Individuum публикует отрывок.

© Кадр из фильма «Любить»

Шахтеры Темиртау интересуются петтингом

...В далекой от Москвы и Ленинграда Карагандинской области Казахской ССР ... молодой исследователь Илья Попов, также вдохновленный исследованиями Альфреда Кинси, начав в том же 1968 году свое исследование, смог успешно довести его до конца. Научным руководителем Попова выступил известный сексолог Абрам Свядощ. Во вступлении к диссертации Попов объяснял, что проводить такие исследования в СССР необходимо, поскольку «половая жизнь наших современников, в том числе рабочих, остается малоизученной».

Чтобы хоть в какой-то степени закрыть этот пробел, Попов и его коллеги провели медико-социологическое исследование среди жителей Темиртау, одного из промышленных городов Карагандинской области Казахстана.

Попов совсем не стеснялся своих научных вопросов. Многие из них могли показаться неприемлемыми и неприличными для партийных чиновников того времени, но по какой-то причине они прошли идеологический «фильтр» и были включены в диссертацию. Возможно, по недосмотру со стороны местных бюрократов, а может, Попову удалось их убедить, что такие исследования важны и не несут вреда. Хотя сам список исследуемых тем, который Попов приводил во введении, для того времени выглядел очень смело: в нем нашлось место вопросам о половом развитии до пубертата, поллюциях, мастурбации, интимной жизни до и во время брака.

Респондентами Попова стали мужчины-рабочие из небольшого промышленного городка Темиртау в Казахской ССР — всего пятьсот человек. Подавляющее большинство опрошенных Поповым были выходцами из европейской части Советского Союза и трудились по рабочим специальностям: шоферы, автослесари, кочегары, плотники и даже кузнецы. Возраст респондентов в основном составлял от двадцати до пятидесяти лет.

Понимая, что далеко не все респонденты могли знать значение таких слов, как «петтинг», «поллюция» и даже «мастурбация», Попов начал с того, что провел для рабочих — участников эксперимента специальные лекции, на которых он объяснял, что это такое

Когда на лекции Попов пытался рассказывать о том, что такое мастурбация, некоторые из присутствующих стыдливо потупили глаза, а другие, посмеиваясь, шептались с соседями.

Но стоило Попову начать рассказывать рабочим о петтинге, как он вдруг моментально завладел вниманием аудитории:

Под петтингом понимаются ласки эротического характера, не заканчивающиеся оргазмом и не сопровождающиеся взаимным генитальным контактом... Надо сказать, что этому вопросу посвящено значительное число зарубежных исследований, но в нашей, отечественной литературе об этом никто никогда не писал Илья Попов из выступления перед аудиторией

Попов пытался выбирать выражения для того, чтобы слушатели не могли обвинить его в пропаганде разврата. Но «стучать» никто явно не собирался — по реакциям мужчин он понял, что тема их серьезно заинтересовала. Некоторые даже делали записи в тетрадях.

— По мнению ученых, в особенности американского ученого Кинси, за последние годы молодое поколение людей, хорошо представляя себе значение предбрачного воздержания, широко пользуется таким способом сексуального контакта... Петтингом может считаться целование, глубокие поцелуи, мануальная стимуляция груди, оральная стимуляция женской груди, мануальная и оральная стимуляция мужских гениталий…

Попов поднял глаза от бумаг и осмотрел аудиторию. К его удивлению, большинство респондентов внимательно слушали. Кто-то просил говорить помедленнее и даже спрашивал, почему в СССР на такую важную тему не было никакой научно-популярной литературы. Из зала раздавались вопросы:

— Почему мы об этом мало говорим?

— Почему нет специалистов по этим вопросам?

Исследование Попова заняло несколько лет и открыло ему глаза на ряд интересных фактов о половой жизни казахстанских рабочих.

Во-первых, Попов с удивлением узнал, что многие из респондентов теряли девственность гораздо раньше, чем он предполагал. Так, опрошенные мужчины в основном совершили свой первый половой акт до восемнадцати лет (как мы знаем из предыдущих глав, советское государство хотело, чтобы граждане начинали половую жизнь позже, лучше всего после двадцати):

В возрасте до 10 лет имел первую попытку к коитусу только один (0,3 %); в 11–14 лет — 7,2 %, в 15–17 лет — 38,8 %, 18–20 — 39,8 % и только 14 % имели их после 20 лет. Средний возраст появления первых попыток — 18 лет. В 60,6 % случаев они имели место с девушками, в 36,8 % — c женщинами (средний возраст первых — 17,1; вторых — 19,2 года)... На основании этих данных можно полагать, что первые попытки половой жизни чаще всего появляются к концу периода полового созревания, то есть к началу половой зрелости.

Исследование Попова также выявило, что первый оргазм большинство респондентов испытали также до восемнадцати лет:

Итоги нашего опроса показывают, что о времени и обстоятельствах наступления первого оргазма помнило 97,4 % опрошенных мужчин. Средний возраст его появления — 17,7 года. Источниками первого оргазма был коитус (73,3 %), средний возраст появления — 18,4 года, ночные поллюции (14,6 %) — 17,6 года и мастурбация (12,1 %) — 14,9 года. 2,6 % — не помнили.

Что касается петтинга, лишь половина исследованных Поповым мужчин практиковали такой тип сексуальных отношений:

По нашим данным, эротическую активность в форме петтинга проявляло когда-либо 47 % мужчин. В 17,8 % случаев петтинга имело место раздражение гениталий, а в 82,2 % — эротическая активность вызывалась без прикосновения к гениталиям (через глубокие поцелуи, мануальную и оральную стимуляцию грудных желез).

Советская пропаганда твердила, что супружеская измена была очень редким делом в СССР (не могли же советские граждане, не считая отдельных отщепенцев, так грубо нарушать коммунистическую мораль!), но исследование Попова показало обратное:

Опрос, проведенный нами, показал, что внебрачные половые связи имелись у 36,5 % мужчин. Первые внебрачные связи у обследованных нами мужчин возникали чаще всего на 2-3 годах брачной жизни (55,9 %). Это не случайно, так как этот период брачной жизни характеризуется повышенной половой активностью мужчин, а большинство женщин находится в это время в состоянии беременности. Помимо этого, на втором-третьем годах брачной жизни могут еще сохраняться старые добрачные связи, а семейные узы еще не скреплены появлением детей.

Кадр из фильма «Любить»

В своем исследовании Попов также попросил респондентов оценить степень удовлетворения их жен. Сорок восемь мужчин (10,9 %) выразили уверенность, что их супруга всегда удовлетворена по итогам секса. Триста семь мужчин (69,6 %) сказали, что жена удовлетворена половой жизнью лишь иногда, тринадцать мужчин (3 %) заявили, что чаще неудовлетворена, а семьдесят три мужчины (16,5 %) признались, что их женщина «холодна в постели». Впрочем, не все согласились вообще отвечать на этот вопрос, сочтя, видимо, его слишком личным — только 441 мужчина из пятисот как-то прокомментировал интимную жизнь в семье.

Интересны исследования Попова о направленности полового влечения. Так, Попов объяснял: «Направленность полового влечения при обследовании разделялась на узко избирательную (любит одну женщину, другие не вызывают полового влечения) и широкую (нравятся многие женщины)».

Исследования показали, что из всех обследованных мужчин 73,8 % имели «узкоизбирательную направленность», в то время как 26,2 % имели «широкую направленность». Естественно, согласно этой логике, «внебрачные половые связи чаще имели место у мужчин с широкой направленностью полового влечения (92,5 %) и реже у мужчин с узкоизбирательной направленностью (17,7 %).

По результатам исследования также стало ясно, что многие мужчины до начала своей половой жизни занимались сексуальными играми:

«Сексуальные игры появились в возрасте от 5 до 8 лет у 1 % мужчин, 9–11 лет — у 20,1 % мужчин и в 12–15 лет у 74,8 % мужчин. Средний возраст их появления — 12,4 года. По содержанию в 85,1 % случаев игры были гетеросексуальны <...> » Объясняя суть этих игр, Попов писал: «В дошкольный период сексуальные игры включали в себя в основном мастурбацию, манипулирование половыми органами с товарищами и другое. Они, как правило, эпизодичны. С возрастом содержание сексуальных игр становится более разнообразным и чаще гетеросексуальным».

Попов также предупреждал, что «быстрое половое созревание и раннее начало половой жизни (до 16 лет) предопределяет развитие широкой направленности полового влечения».

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Что касается мастурбации, ей занимались не все респонденты:

Обследование, проведенное нами, показало, что мастурбацией занималось 16 % опрошенных мужчин. Однако эти данные нельзя считать вполне достоверными, поскольку опрос носил открытый характер, и некоторые обследуемые могли умолчать о занятиях мастурбацией, считая, что это их может в какой-то мере компрометировать

Попов так комментировал знакомство советских мужчин с мастурбацией: «Источником знакомства с мастурбацией явилось влияние товарищей, совращение (80 %), влияние литературы (10 %) и в 6,2 % случаев — случайное обнаружение. Остальные опрошенные мужчины не помнили, откуда они узнали о мастурбации и как начали ею заниматься». Большинство мужчин, занимающихся мастурбацией, — 83,8 % — терзались угрызениями совести.

Интересно, что частота половых связей у опрошенных мужчин также была различной.

Одни мужчины занимались сексом раз в месяц-два, в то время как некоторые, по их словам, занимались сексом аж восемь-девять раз в день

Исследование Попова было сенсационным для своего времени (и своей страны) и вполне могло иметь шансы на международную известность. За океаном работы Альфреда Кинси, завоевавшие популярность далеко за пределами научного сообщества, внесли свой вклад в изменение восприятия сексуальности: на многочисленных примерах Кинси показал, что многое из того, что раньше считалось опасным отклонением (к примеру, мастурбация или ранняя потеря девственности) — на самом деле норма.

Труд Попова или ученого, который оттолкнулся бы от его исследования, мог бы сыграть такую же роль в Советском Союзе. Однако дальнейшее продвижение работы Попова как в советских, так и в международных научных кругах было невозможно из-за «чувствительных» тем, которые он поднимал в своей диссертации.

Наверняка многие советские чиновники считали, что такие данные только порочат имидж СССР, и поэтому предпочли сделать так, чтобы о диссертации Попова забыли как можно скорее. По-видимому, это и произошло: диссертация почти нигде не цитировалась и так и не была опубликована.

Важное исследование оказалось предано забвению.