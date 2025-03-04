Вода появилась во Вселенной раньше первых галактик

Вода могла возникнуть во Вселенной гораздо раньше, чем считалось, заявили ученые из Института космологии и гравитации Портсмутского университета (Великобритания). Согласно исследованию, это произошло уже через 100-200 миллионов лет после Большого Взрыва. Вода появилась раньше первых галактик и могла быть их ключевым компонентом.

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Известно, что ключевые компоненты воды, водород и кислород, формируются по-разному. Легкие элементы (водород, литий и гелий) образовались в результате Большого Взрыва. Более тяжелые элементы, такие как кислород результат ядерных реакций внутри звезд или взрывов сверхновых.

Новое исследование показало, что молекулы воды начали формироваться вскоре после первых взрывов сверхновых во Вселенной. Ученые создали компьютерные модели двух таких звезд. Масса первой звезды превышала солнечную в 13 раз, второй в 200 раз. Анализ продуктов взрывов показал, что звезды выделили 0,051 и 55 солнечных масс кислорода соответственно. Это произошло благодаря очень высокой температуре и плотности.

По мере того, как газообразный кислород охлаждался и смешивался с окружающим водородом, в плотных скоплениях вещества возникала вода. Такие скопления, по мнению ученых, были местами формирования второго поколения звезд и планет.

Моделирование показало, что масса воды во Вселенной достигла величин, эквивалентных одной стомиллионной-миллионной массы Солнца, уже через 30-90 миллионов лет после вспышки сверхновой. По другим данным, количество воды достигло примерно 0,001 массы Солнца через 3 миллиона лет.

Ученые предположили, что если вода смогла пережить образование первых галактик (потенциально разрушительный процесс), то участвовала в формировании первых планет миллиарды лет назад. Эти планеты потенциально могли быть пригодными для жизни, сообщает Nature Astronomy.

Ранее ученые обнаружили самый крупный объект во Вселенной. Это суперструктура, которая весит 200 квадриллионов солнечных масс. Длина объекта превышает 400 мегапарсек, или свыше 1,3 млрд световых лет. Объекту присвоили название Кипу. По словам ученых, в будущем он распадется на несколько разрушающихся единиц.