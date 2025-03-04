Как ЦРУ получило «доказательства» существования разумной жизни на Марсе

Бывший агент ЦРУ утверждает о наличии у него «доказательств», что на Марсе некогда существовала жизнь. Доказательства эти, впрочем, могут показаться весьма странными. В 1980-х годах ЦРУ проводило эксперименты с Джо Макмониглом и другими людьми, которые утверждали, что могут воспринимать информацию об удаленных объектах, событиях или других людях с помощью своего разума.

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Джо Макмонигл, удаленный наблюдатель ЦРУ № 1, выступил в пятницу в подкасте American Alchemy, подробно рассказав, как ему дали координаты и попросили описать то, что он увидел на месте, пишет Daily Mail.

Он рассказал, что заметил гигантскую пирамиду, больше, чем Великая пирамида Египта в Гизе, внутри которой были "комнаты-монстры".

"У меня начали возникать образы людей, оказавшихся в ловушке в месте, где атмосфера становилась все более разлагающейся, - утверждает Макмонигл. – Было очевидно, что эти люди умирали по какой-то причине, но они были людьми. Они были всего лишь в два раза больше нас".

Инструктор вручил ему белую карточку с мишенью, на которой было написано: "Марс, 1 000 000 лет до нашей эры".

Позже Макмонигл отправился в Лабораторию реактивного движения НАСА, чтобы получить негативные изображения объектов, которые его попросили рассмотреть с расстояния, и обнаружил фотографии костей и зданий на марсианском ландшафте.

Он предположил, что через нашу Солнечную систему прошел "большой объект", который лишил Марс атмосферы, что привело к исчезновению жизни на Красной планете.

Макмонигл – отставной американский военный, ставший экстрасенсом ЦРУ. Он и еще пятеро удаленных зрителей спасли 52 американцев, захваченных в ноябре 1979 года во время кризиса с заложниками в Иране, шпионя за иранскими захватчиками, пишет Daily Mail.

Он был частью проекта ЦРУ "Звездные врата", который был новым оружием правительства США против Советского Союза, целью которого было создание шпионов, умеющих читать мысли, которые могли бы проникать в умы его врагов.

В 2017 году ЦРУ рассекретило документ под названием "Исследование Марса 22 мая 1984 года", и в подкасте выяснилось, что Макмонигл был испытуемым в рамках эксперимента.

В отчете говорится, что Макмониглу был предоставлен конверт перед интервью, но он был вскрыт только после него. "В конверте была карточка размером 3х5 см со следующей информацией: Планета Марс. Интересующее нас время приблизительно один миллион лет до нашей эры", - говорится в документе.

Руководитель эксперимента устно передал содержимое конверта и позволил испытуемому поделиться своими наблюдениями. Начало в 10:09 утра по восточному времени. Макмонигла попросили сосредоточить свое внимание на "40,89 градуса северной широты, 9,55 градуса западной долготы".

"Это выглядит примерно так... Я как бы краем глаза увидел пирамиду или пирамидальную форму”, - вспоминает Макмонигл.

Зритель заметил тени "очень высоких, худых" людей в странной одежде в одном месте, а затем увидел, что на Марсе бушует сильный шторм, и люди используют гигантские пирамиды в качестве укрытия.

"Разные помещения"... но они почти лишены какой-либо... мебели или чего-либо еще. Это что-то вроде... строго функционального места для сна — или, это неподходящее слово, для зимней спячки, в некотором роде", - рассказал Макмонигл.

Макмонигл утверждает, что люди находились внутри пирамиды, пока к ним не подоспела помощь. "Все это время я думал, что нахожусь на Земле, и это было новое открытие", - сказал он.

Когда Макмонигл узнал, что объектом был Марс, он был в ярости. "Я ненавижу делать мишени, в которых я не могу доказать достоверность, потому что тогда я не знаю, реально ли это или я все выдумываю, - сказал он. – Я не могу сидеть сложа руки и утверждать, что это точно на 100 процентов верно".

Макмонигл отправился прямиком в НАСА, потребовав снять негативы с координат, которые ему дали во время экспериментов, и показал их "парню за стойкой".

"О, это старый город на Марсе", - сказал ему человек за стойкой.

Макмониглу были предоставлены негативы марсианского пейзажа, на которых было изображено сооружение в форме пирамиды на краю гигантского ударного кратера. А когда его спросили, откуда он знает, что оно создано человеком, Макмонигл объяснил, что оно было создано после столкновения. "Если бы оно было там раньше, его бы унесло ветром", - сказал он.

Макмонигл также утверждал, что, когда НАСА "впервые зафиксировало" структуру на Марсе, от нее исходил красный свет.

"Они не скрывают эту информацию, они просто не говорят об этом", - утверждает Макмонигл.

В документе ЦРУ 1984 года продолжались наблюдения Макмонигла за "древними людьми".

"Их время прошло, - сказал он инструктору. – Они относятся к этому очень философски. Они ищут, э-э... способ выжить, но просто не могут".