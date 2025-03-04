Кто стал самым везучим человеком в мире?

Простого хорватского учителя музыки Фране Селака называют самым везучим человеком на планете! Все потому что ему чудом удавалось выбираться из множества передряг. Он падал с самолета, попадал в ДТП, висел на краю обрыва, держась за одно дерева, едва не тонул в ледяной реке… и это еще не все!

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А еще Фране Селак выиграл в лотерею 600 тысяч фунтов (больше 50 млн рублей). Узнать подробнее об этом уникальном человеке вы можете в нашем материале.

Фране Селак (Frane Selak) — простой хорватский учитель музыки, которому, судя по всему, посчастливилось родиться в рубашке из стали. Ведь он чудом избежал смерти целых семь раз! А в 2002 году на зло всем завистникам выиграл в лотерею 600 тысяч фунтов стерлингов. Впрочем, то, что он большой везунчик, вы уже поняли. Теперь расскажем историю его жизни подробнее.

Первый несчастный случай произошел с Фране в 1962 году. Мужчина ехал на поезде из Сараево в Дубровник, как внезапно тот сошел с рельсов и упал в ледяную реку. В результате трагедии погибли 17 человек, но Фране удалось выбраться и отделаться ушибами, переохлаждением и переломом руки.

В 1963 году Фране выпал из самолета DC-8 между Загребом и Риекой. Во время полета внезапно открылась аварийная дверь. В результате погибли 19 человек, но Селаку чудом удалось выжить — он приземлился на стог сена! После этого происшествия у него остались легкий шок, несколько ушибов и незначительные царапины.

Еще спустя три года автобус, в котором Селак ехал в город Сплит, наклонился и упал в реку. И снова нашему счастливчику удалось выбраться из передряги — он благополучно доплыл до берега и отделался незначительными ранениями.

В 1970 году с хорватом снова приключилась беда. Когда он ехал по шоссе на своем автомобиле, машина внезапно загорелась. Фране успел выбраться из салона за несколько секунд до взрыва.

В 1973 году Селак чинил машину, как вдруг прохудившийся топливный насос выпрыснул бензин прямо на раскаленный двигатель и раздул пламя через сапун. Это могло бы обернуться для хорвата трагическими последствиями, но фортуна снова ему улыбнулась. В результате мужчина лишился своей шевелюры, но зато остался жив.

В следующие несколько десятилетий проблемы обходили Селака стороной, но в 1995 году ему снова пришлось воспользоваться своим талантом выбираться из неприятностей. На одной из улиц родного города хорвата сбил школьный автобус. Тогда он отделался испугом и незначительными ушибами.

Не прошло и года, как с хорватом приключилась одна из наиболее удивительных историй! Селак ехал на своем автомобиле в горах, как вдруг увидел, что прямо на него несется грузовик ООН. Мужчина резко повернул руль, в результате чего машина врезалась в дорожное ограждение и проломила его.

Так его «Шкода» повисла на краю обрыва высотой 90 метров и Селак вместе с ней. К счастью, в последние секунды ему удалось выбраться и сверху наблюдать, как его автомобиль взрывается, ударяясь о землю.

После этого с хорватом больше не происходило никаких несчастных случаев (по крайней мере, он об этом не рассказывал). Но зато Селака ждал огромный сюрприз в 2002 году — он выиграл в лотерею 600 тысяч фунтов стерлингов (почти 50 млн руб).

Наверное, это была моральная компенсация от Вселенной за то, что происходило с ним в прошлом. Однако Селак не стал использовать деньги и раздал их своим близким и друзьям. По словам мужчины, деньги — это не главное. И мы с ним совершенно согласны!