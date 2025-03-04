Идеальное преступление: как исчезнуть из летящего самолета с миллионом долларов

В истории криминала есть события, которые заставляют нас задуматься: возможно ли идеально спланированное преступление? Один из таких случаев произошел в США: таинственный мужчина, представившийся Ди Би Купером, совершил дерзкий угон самолета, став героем заголовков по всему миру. Преступника найти не удалось. Сегодня, спустя десятилетия, эта история вновь привлекает внимание благодаря новым исследованиям, проводимым энтузиастами. Кто же Купер был на самом деле? Беженец, шпион или переодетая женщина? Как ему удалось остаться неуловимым? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

В аэропорту Портленда на борт самолета авиакомпании Northwest Orient Airlines сел мужчина, выглядящий как персонаж из шпионского фильма: в темных очках и деловом костюме. Пассажир, согласно билету, занял свое место в салоне. Как только воздушное судно взлетело, он вальяжно расположился в кресле и принялся коротать время за выпивкой и сигарами.

Через некоторое время мужчина подозвал к себе стюардессу и с улыбкой произнес:

«Мисс, вам лучше взглянуть на записку. У меня бомба», - сказал пассажир.

Заявление не было шуткой, взрывное устройство лежало в чемодане. В салоне поднялась паника.

Купер выдвинул ряд условий: выкуп в размере 200 тысяч долларов мелкими купюрами (более миллиона на сегодняшний день) взамен за жизни 36 пассажиров и членов экипажа, а также четыре парашюта: по два основных и запасных.

Во время запланированной посадки в Сиэтле, захватчик получил требуемое. Пассажиры и часть членов экипажа получили обещанную свободу. Сам преступник решил совершить еще один полет на «Боинге-727» и прихватил с собой в «путешествие» главного и второго пилотов, инженера и бортпроводницу.

Самолет должен был направляться в Мехико и совершить одну дозаправку в штате Невада. Пилот следовал строгим инструкциям Купера: лететь медленно и низко, чтобы облегчить побег. Когда самолет достиг пункта дозаправки, на борту уже никого не было. Преступник исчез, оставив лишь галстук с перламутровой булавкой и несколько отпечатков пальцев.Следует отметить, что захваченный самолет к пункту назначения сопровождало два воздушных судна: над и под «Боингом-727» летели военные истребители. Как Ди Би Куперу удалось скрыться от преследователей вместе с полученным за заложников выкупом, оставалось загадкой.

«Десантирование при скорости 320 км/ч - ничего необычного! Выброска из ИЛ-76 производится при такой скорости. Тем более в рампу, так это вообще кайф! Одно он не предусмотрел. Для мешка с деньгами нужна была крепкая веревка (фал) около 15 метров. Тогда бы и денежку не потерял бы. Так выбрасывают радистов с тяжелой радиостанцией. Станция приземляется раньше, уменьшается скорость приземления десантника и все рядом, не нужно бегать искать груз», – комментирует один из интернет-пользователей.

Это произошло в ноябре 1971 года. За прошедшие годы Федеральное бюро расследований (ФБР) проверяло сотни подозреваемых, но никто не подходил под описание Купера. Многие теории строились вокруг личности предполагаемого преступника: одни утверждали, что это был профессиональный парашютист, другие видели в нем военного. Однако ни одна версия не подтвердилась.

© FBI // Единственная улика

Слухов вокруг таинственного Купера ходило множество. Неизменным оставался лишь два факта: преступник покинул самолет при помощи парашюта и район приземления – окрестности озера Мервин в штате Вашингтон.

В самом начале расследования наиболее достоверными считались предположения, что Купер хорошо знаком с устройством летательных аппаратов, поэтому был либо авиаконструктором, либо десантником. Спустя время эту версию исключили.

«Ни один опытный парашютист не прыгнул бы в темную-темную ночь с дождем и ветром, который бьет в лицо со скоростью 320 километров в час, в мокасинах и пальто. Это было слишком рискованно», — заявил агент Ларри Карр, который вел дело с 2006-го по 2016 год.

Дело Купера закрыли в 2016 году. Официальный вердикт: преступник во время падения разбился насмерть. В качестве доказательства были представлены найденные в районе приземления парашюта истлевшие 20-долларовые банкноты.

За годы расследования ФБР подозревало в совершении преступления порядка 800 человек. Но реальных обвинений никому из них не было предъявлено. Впрочем, был у агентов «потенциальный» подозреваемый.

Некий Ричард Флойд Маккой всего через полгода после выше описанного происшествия совершил аналогичное преступление. Мужчина захватил самолет компании United Airlines. Прийти к выводу, что эти два случая между собой связаны, агентов ФБР останавливали несколько деталей. Вместо бомбы у Маккоя была граната и огнестрельное оружие, Сиэтл он заменил на Сан-Франциско, а выкуп увеличил почти в два раза.

Маккоя поймали по «горячим следам» в собственном доме и признали, что на мистера Купера он не похож. Его отправили в тюрьму, откуда он сбежал и сразу же погиб во время перестрелки.

В конце прошлого года американский блогер Дэн Грайдер заявил, что обнаружил связь между Ди Би Купером и другим известным преступником – Ричардом Флойдом Маккоем. Грайдер утверждает, что Маккой мог быть тем самым Купером, используя разные образы для совершения преступлений. Он провел собственное расследование, имитируя прыжок с парашютом, и пришел к выводу, что Купер не смог сохранить деньги, что заставило его повторить схему.