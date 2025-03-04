Как отмечают иудейский праздник Пурим

Пурим — яркий и жизнерадостный праздник, который напоминает о том, что даже в самые темные времена можно найти помощь и спасение. Этот день наполнен особой праздничной энергетикой: в городах проходят карнавальные шествия, люди готовят традиционные угощения и стараются делать как можно больше добрых дел. Подробнее об истории, традициях и смысле праздника Пурим — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают Пурим в 2025 году

Даты иудейских праздников вычисляются по лунно-солнечному календарю, поэтому каждый год в привычном нам григорианском летоисчислении празднование сдвигается. Традиционно Пурим приходится на 14-й день месяца адар, который соответствует февралю-марту. В городах, окруженных стенами, а также в древнем Шушане, столице Персидской империи, Пурим отмечают на день позже — 15 адара. В наши дни единственным местом, где празднование проходит именно 15-го числа, остается Иерусалим.

В 2025 году Пурим начинается вечером 13 марта и продолжается до вечера 14 марта. Поскольку в еврейской традиции новый день стартует с заходом солнца, праздничные ритуалы и торжества нередко начинаются после наступления сумерек накануне основной даты. Однако основное веселье и традиционные обряды, такие как чтение Свитка Эстер (Мегилы), вручение подарков и раздача угощений, приходятся на светлое время суток 14-го числа.

История праздника Пурим

История Пурима раскрывается в Книге Эстер (иначе именуемой Мегилат Эстер — «Свиток Эстер»), которая входит в состав еврейского канона Писания. События разворачиваются в эпоху, когда евреи жили в рассеянии — галуте — на территории огромной Персидской империи, рассказал «Газете.Ru» раввин московской еврейской религиозной общины в Отрадном «Даркей Шалом» Довид Карпов. Это пришлось, предположительно, на времена царя, которого библейский текст называет Ахашверошем (многие историки соотносят это имя с Ксерксом I, жившим в V веке до нашей эры).

Книга Эстер начинается с описания небывалого пира, который государь устроил в своей резиденции, желая продемонстрировать свое могущество и богатство. Празднество длилось полгода — и, конечно, за это время придворная знать успела вдоволь насмотреться на роскошь и кутежи. В какой-то момент Ахашверош захотел похвастаться красотой своей супруги, царицы Вашти, перед гостями. Он велел ей предстать перед пирующими, но гордая женщина отказалась выполнить царский каприз, сочтя это унизительным. За непокорность она была лишена своего статуса.

После ухода Вашти Ахашверош загрустил. Придворные предложили ему собрать в столице самых красивых девушек со всех уголков страны, чтобы выбрать новую супругу. Так начался необычный «конкурс красоты». Среди сотен претенденток была молодая еврейка по имени Эстер (на иврите «Эстер» созвучно со словом הסתר — «скрытие», «тайна»). Ее воспитывал двоюродный брат Мордехай, поскольку девушка рано лишилась родителей.

Мордехай хорошо разбирался в политических реалиях и посоветовал Эстер не разглашать свою принадлежность к евреям, опасаясь возможных преследований. Когда Эстер пришла во дворец, то покорила Ахашвероша своей красотой, скромностью и удивительной душевной теплотой. Так она стала новой царицей. Однако ее происхождение осталось в тайне.

© Питер Фитерс Ластман. «Триумф Мордехая» 1624 г.

Спустя некоторое время при дворе возвысился человек по имени Аман. Как подчеркнул раввин, некоторые толкователи считают, что его предки были потомками царя Агага из народа амалекитян — извечных врагов евреев. Аман стал советником царя и имел огромную власть. Все подданные должны были кланяться ему в знак почтения. Но Мордехай, служивший при воротах царского дворца, отказывался делать это. Он считал, что подобное почитание положено только Всевышнему или государю. От такого поведения Мордехая Аман пришел в ярость.

Собирая сведения о своем враге, он понял, что тот — еврей, и из мести решил уничтожить всех евреев в провинциях, которыми правил Ахашверош. Аман бросил жребий, чтобы выбрать дату погрома. Жребий пал на 13-й день месяца адар. После этого он убедил Ахашвероша подписать указ о тотальном истреблении евреев, представив их как опасную группу, не признающую царскую власть.

Это некий прообраз будущего холокоста. Тем не менее Господь спас народ. Но это произошло не просто так, а после череды событий. Поскольку все случилось по жребию, праздник начали называть «Пурим». Часто судьба зависит от жребия, который выпадает случайно, но всегда по воле Творца. Довид Карпов раввин

Когда Мордехай узнал о готовящемся уничтожении своего народа, он пришел в отчаяние, разорвал на себе одежду и облачился во вретище . Единственным шансом на спасение было заступничество Эстер.

Но в то время даже царица не могла просто так войти к царю без приглашения: за такую вольность грозила смертная казнь. Эстер попросила всех евреев поститься и молиться о помощи три дня, а затем отправилась к царю. Она не стала напрямую излагать свою просьбу, а хитроумно предложила Ахашверошу и его фавориту Аману прийти на пир, который она сама устроит.

Снискав расположение Ахашвероша на пиру, царица раскрыла карты. Она призналась, что принадлежит к народу, который обречен на истребление по указу царя. Ахашверош разгневался, понимая, что его вовлекли в чудовищный заговор. Аман оказался злодеем, обманывающим царя и готовым пролить реки невинной крови. Амана казнили на виселице, которую он уже приготовил для своего врага Мордехая.

© Артур Шик. «Пурим» 1948 г.

Однако подписанный царский указ нельзя было отменить — законы Персии отличались особой строгостью. Поэтому царь выпустил новый указ, дарующий евреям право защищаться от нападений. Когда наступил день «Х», враги получили серьезный отпор, потерпели поражение, а еврейские общины во всем царстве с ликованием праздновали чудесное избавление. В городе Сузе (Шушане) борьба продолжалась еще один день, поэтому и сохранилась традиция Шушан-Пурима (15 адар) в городах с древними стенами.

Получился некий парадокс: ничего хорошего в ситуации не было, жизни евреев висели на волоске, но в итоге она превратилась в веселый карнавал, когда мы публично читаем Свиток Эстер, или книгу Есфирь. Когда упоминают имя ненавистного Амана, мы бурно реагируем — кто во что горазд. Но и самое удивительное, что не очень вяжется со стандартным образом иудеев, мы устраиваем «пьянку». Довид Карпов раввин

Традиции и обычаи праздника Пурим

Пурим часто называют самым веселым и разнузданным праздником в еврейском календаре. Он напоминает карнавал: люди облачаются в маскарадные костюмы, устраивают представления и веселые шествия, шутят, поют и всячески подчеркивают жизнерадостность момента. Однако корни этих обычаев — не просто в человеческой тяге к веселью, а в четких заповедях и традициях, укоренившихся на протяжении многих веков.

Чтение Свитка Эстер (Мегилы)

Это центральная часть праздника. Вечером 13-го числа и утром 14-го числа адара во всех синагогах читают вслух Книгу Эстер, сопровождая повествование специальными эффектами: каждый раз, когда в тексте упоминается имя Амана, присутствующие громко шумят, топают ногами и используют специальные трещотки (грэгеры), чтобы символически «заглушить» это имя. Считается, что такая практика помогает изгнать зло и лишний раз напоминает о том, как важно сопротивляться несправедливости и насилию.

Шалахмонес — традиция дарить подарки друзьям

Важная заповедь Пурима — «мишлоах манот» (или «шалахмонес») — отправка минимального набора угощений хотя бы двум друзьям и близким. Чаще всего в подарки включают что-то сладкое и сытное: например, печенье, фрукты, шоколад, бутылку вина или сок. Смысл этого обычая — укрепить связи между людьми, принести радость и продемонстрировать повсеместное проявление доброты.

Помощь нуждающимся (маатанот ла-эвьоним)

Помимо подарков друзьям, Пурим предписывает оказывать материальную помощь как минимум двум людям, находящимся в сложном положении. Это могут быть пожертвования, одежда, продукты — любая реальная поддержка, которая идет от сердца. Дух праздника состоит не только в веселье и пиршестве, но и в заботе о тех, кто менее обеспечен. В иудаизме подчеркивается, что ничто так не приближает человека к подлинной радости, как способность разделить эту радость с теми, кто нуждается в помощи.

Застолье и праздничная трапеза

Вкусные блюда, напитки и дружеские беседы — неотъемлемые элементы Пурима. Традиция предписывает устроить особое застолье, чтобы с благодарностью отметить чудесное спасение предков и обновить связи внутри сообщества. На стол подаются разнообразные кушанья: от традиционной выпечки до мяса и овощей. Особого свода «строгих» рецептов, как на некоторые другие еврейские праздники, не существует, поэтому каждая семья может импровизировать и приносить на общее застолье любые кулинарные изыски.

Маскарады и карнавалы

В дни Пурима во многих местах проходят костюмированные шествия и домашние спектакли, на которых разыгрываются сюжеты из Свитка Эстер и библейских историй. Дети и взрослые переодеваются в разных героев: от Эстер и Мордехая до современных персонажей. Смысл этого переодевания объясняется по-разному: некоторые видят в нем отсылку к «тайной» еврейке Эстер, которая долго скрывала свою национальность; другие полагают, что костюмы — способ показать, что в Пурим все может перевернуться с ног на голову, ведь судьба часто играет с нами.

Особые радость и веселье

По мнению многих раввинов, Пурим — это праздник «раскрытия сути»: когда вино и веселье помогают человеку высвободить внутренний потенциал, а маскарад подчеркивает многогранность бытия. Праздничная атмосфера обычно сопровождается музыкой, танцами, уличными гуляниями. Иногда проводятся конкурсы на лучший костюм, юмористические постановки и даже «пуримшпили» — своеобразные шуточные представления, где высмеивают пороки и недостатки общества в легкой, игровой форме.

Что едят в праздник Пурим

Пища в Пурим — часть ритуала, выражающего радость и единство. Еда, которую принято дарить, готовить и подавать к столу, отражает символику праздника. Хотя строгих ограничений нет, существуют несколько традиционных блюд, которые тесно связаны именно с Пуримом.

Хаменташен (уши Амана). Сладкие пирожки треугольной формы с разной начинкой: маковой, фруктовой, джемом, шоколадом и т.д. В русскоязычной традиции их часто называют «уши Амана» (на идише — «хаменташен»). По легенде, эта форма и название обыгрывают ненавистного персонажа Амана. Символические «уши» злодея стали своеобразным трофеем, который можно съесть в виде праздничного пирога.

Во многих еврейских семьях хаменташен — это обязательное печенье на праздничном столе. Дети часто сами участвуют в процессе выпечки, выбирая начинку по вкусу. Получается не только вкусно, но и весело: тесто раскатывают, вырезают кружочки, аккуратно заворачивают начинку и придают угощению треугольную форму.

Пуримский кекс и прочая выпечка. Кроме «ушей Амана», есть и другие варианты выпечки, которые стали ассоциироваться с этим днем. В разных странах еврейские общины следуют своим кулинарным традициям. Например, пуримский кекс может готовиться с орехами, сухофруктами, пряностями. Иногда его пропитывают сладким сиропом или украшают глазурью, напоминая, что Пурим — праздник сладких побед и счастливых финалов.

Мясные блюда и вино. В Пурим разрешено и даже приветствуется обильное застолье с мясными блюдами, так как традиция указывает на необходимость праздновать в прямом смысле «со вкусом жизни». На стол подают запеченную курицу, говяжью вырезку, блюда из бараньих ребрышек. Это не обязательное условие, но мясо ассоциируется с сытостью, а значит, с достатком и радостью.

Вино на Пурим тоже имеет символическое значение: согласно Талмуду, события, описанные в Свитке Эстер, происходили во время пиров и застолий у царя Ахашвероша. Есть известное высказывание, что в Пурим дозволяется пить больше, чем обычно, чтобы усилить праздничное ликование. Конечно, каждая община и каждая семья регулируют этот аспект на свое усмотрение, но бокал хорошего вина — часть пуримской трапезы.

Угощения для «мишлоах манот». Поскольку одной из главных заповедей праздника считается раздача угощений, каждая семья стремится придумать что-то особенное и вкусное. Это могут быть коробки со сладостями, пакетики с орехами, домашним печеньем, сухофруктами, маленькие бутылочки с натуральными соками и даже с алкогольными напитками для взрослых. Главное, чтобы в подарок входили хотя бы два вида продуктов: например, шоколад и печенье или фрукты и сок. И, конечно, красиво упакованный «шалахмонес» часто дополняют открытками с поздравлениями.