Пишем два, три – в уме: как рассчитали стоимость приватизационных чеков

На приватизационных чеках или ваучерах, выпущенных в России в начале 1990-х годов, красовалась надпись: «10 000 рублей». Как же специалисты рассчитали стоимость чека? И соответствовала ли эта стоимость действительности?

Ценная бумага целевого назначения

Российский вариант безвозмездной приватизации регулировался Указом президента России «О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации» и «Положением о приватизационных чеках» No 914. Оба документа вышли в свет 14 августа 1992 года. Как пишет Иван Мацкуляк в учебнике «Политическая экономия», согласно текстам упомянутых документов, система приватизационных чеков была введена в действие на территории страны с 1 октября того же 1992 года. Однако срок действия ваучеров был ограничен – ими можно было воспользоваться лишь до 31 декабря 1993 года. Правда, впоследствии данный срок был продлен до 1 июля уже следующего 1994 года.

За этот период, в соответствии с пунктом 2 Указа No 914 приватизационные чеки могли покупаться и продаваться без ограничений. Дело в том, что приватизационный чек являлся государственной ценной бумагой целевого назначения.

Приватизационные чеки использовались в качестве средства платежа при приобретении в частную собственность объектов приватизации, а также акций (паев) специализированных инвестиционных фондов. Стоимость объектов приватизации могла быть оплачена приватизационными чеками полностью или частично. Стоит отметить, что выдавались чеки не бесплатно, за оформление необходимо было заплатить 25 рублей.

Стоимость приватизационного чека

За эту сумму приватизационный чек предоставлялся каждому гражданину Российской Федерации. При этом номинальная стоимость самого чека составляла 10 тысяч неденоминированных рублей. Как утверждает Александр Безбородов, автор учебника «История России в новейшее время 1985-2009 гг.», расчет ее осуществили путем деления балансовой стоимости всех российских предприятий на 1 января 1992 года (составляла 1 триллион 400 миллиардов рублей, а к середине того же года только долги предприятий друг к другу уже в 1,5 раза превысили эту сумму) на общее число россиян, включая новорожденных младенцев (148,7 миллионов человек).

По мнению Безбородова, эта сумма была достаточно большой в августе 1992 года. Для сравнения, легковой автомобиль тогда можно было приобрести за 20 тысяч рублей. Впрочем, Анатолий Чубайс заверял, что за один ваучер можно выручить сразу две машины «Волга». Именно Чубайса обвиняли в завышенной стоимости приватизационного чека. Западные исследовали также придерживаются мнения о том, что стоимость ваучера не соответствовала российским реалиям. Если исходить из этой стоимости, то вся отечественная промышленность была оценена в 100 миллиардов долларов, что не соответствовало действительности. Ярлык в 100 миллиардов долларов меркнет по сравнению с Мексикой, где рынок акций оценивался в 150 миллиардов долларов.

Минусы ваучеризации

Более того, первоначально предполагалось, что приватизационные чеки будут именными, и это должно было затруднить их скупку и спекуляцию. Да и выдача чеков намечалась позже, когда экономическая ситуация в стране должна была стабилизироваться, а граждане смогли бы вложить свои чеки в надежные предприятия и фонды. Кроме того, срок действия ваучеров был ограничен. В конце 1991 года, когда определялась стоимость приватизационного чека, 10 тысяч рублей были действительно внушительной суммой. Однако в ходе реформ уже к осени 1992 года деньги обесценились. Тем не менее о перерасчете стоимости ваучеров никто даже не задумался. Доктор исторических наук Владимир Фортунатов, утверждает, что на один ваучер в 1992 году можно было купить 5 бутылок водки, а в 1994-м – только 3.

Правовед Наталья Семилютина также сомневается в правильном расчете стоимости приватизационного чека. В частности, ее смущает справедливость уравнивания в правах на приватизацию имущества, к примеру, граждан пенсионного возраста (без учета трудового стажа) и несовершеннолетних граждан. Данный механизм не мог обеспечить формирование класса миноритарных инвесторов из числа российских граждан. Абсолютное большинство вкладчиков ваучеров не получило никаких процентов, а компании и инвестиционные фонды вскоре полопались, как мыльные пузыри. Реальную пользу от ваучеризации, как считает Фортунатов, получили лишь некоторые категории предпринимателей, частных банков и криминальных группировок, которые скупали чеки у населения, а позже благодаря заниженной стоимости приватизируемых объектов становились их собственниками.