Директор Госархива Лариса Лозовая рассказала, что фрагмент черепа Гитлера хранится в отдельном опечатанном сейфе внутри архивохранилища. Слова специалиста приводит ТАСС.

Как сообщила Лозовая, фрагмент черепа Гитлера - уникальный документ, вещественное доказательство к материалам дела "МИФ", в составе фонда НКВД. Он был передан в Госархив в 1976 году из особого архива.

По словам директора учреждения, останки Гитлера, вкупе с другими документами Госархива, охраняются Росгвардией.

Ранее "МК" сообщил, что в Израиле заявили, что не слышали о прославлении Бандеры на Украине.