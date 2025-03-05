Какие великие цивилизации мира уничтожили колонизаторы из Европы

Бытует заблуждение, что до прихода европейских колонистов в Африке жили одни дикари в набедренных повязках, которые не имели ни цивилизации, ни государств. В разные времена там существовали сильные государственные образования, которые своим уровнем развития порой превосходили страны средневековой Европы.

Сегодня о них известно немного — колонизаторы грубо разрушили все зачатки самостоятельной, уникальной политической культуры чернокожих народов, навязали им свои порядки и не оставили никаких шансов на самостоятельное развитие.

Традиции погибли. Хаос и нищета, которые сейчас ассоциируются с черной Африкой, возникли на зеленом континенте не из-за насилия европейцев. Поэтому древние традиции государств черной Африки сегодня известны нам только благодаря историкам и археологам, а также эпосу местных народов.

Три золотоносные империи

Уже в XIII веке до н.э. финикийцы (тогдашние хозяева Средиземноморья) вели торговлю железом и экзотическими товарами, вроде бивней слонов и носорогов с племенами, которые жили на территориях современных Мали, Мавритании и региона большой Гвинеи. Неизвестно, имелись ли в это время полноценные государства в этом регионе. Однако можно с уверенностью сказать, что к началу нашей эры на территории Мали были государственные образования, и сложился первый безусловный региональный доминант — империя Гана, которая вошла в легенды других народов как сказочная страна Вагаду.

Нельзя сказать ничего конкретного об этой державе, кроме того, что это было сильное государство со всеми необходимыми атрибутами — все, что мы знаем о той эпохе, мы знаем из археологических находок. Человек, владеющий письмом, впервые побывал в этой стране в 970 году. Это был арабский путешественник Ибн Хаукала. Он описал Гану как богатейшую страну, тонущую в золоте. В XI веке берберы разрушили это, возможно, тысячелетнее государство, оно распалось на множество мелких княжеств. Новым доминатом региона вскоре стала империя Мали, которой правил тот самый манса Муса, который считается самым богатым человеком в истории. Он создал не только сильное и богатое, но и высококультурное государство — в конце XIII века в медресе Томбукту складывается сильная школа исламского богословия и науки. Но империя Мали просуществовала недолго — примерно с начала XIII в. по начало XV в. Ее сменило новое государство — Сонгай. Он стал последней империей региона.

Сонгай не был так богат и силен как его предшественники, великие золотоносные Мали и Гана, которые обеспечивали золотом половину Старого Света, и куда больше зависел от арабского Магриба. Но, тем не менее, был продолжателем той полуторатысячелетней традиции, которая ставит эти три государства в один ряд.

В 1591 марокканская армия после продолжительной войны окончательно уничтожила армию Сонгая, а вместе с ней и единство территорий. Страна распадается на множество мелких княжеств, ни одно из которых не смогло вновь объединить весь регион. Восточная Африка: колыбель христианства Древние египтяне мечтали о полулегендарной стране Пунт, которая находилась где-то на территории Африканского рога. Пунт считался прародиной богов и египетских королевских династий. В понимании египтян эта страна, которая, судя по всему, на самом деле существовала и торговала с поздним Египтом, представлялась чем-то вроде Эдема на земле. Но о Пунте известно мало.

Гораздо больше мы знаем о 2500-летней истории Эфиопии. В VIII веке до н.э. на Африканском роге поселились сабеи — выходцы из стран южной Аравии. Царица савская — именно их правительница. Они создали царство Аксум и распространили порядки высоко цивилизованного общества.

Сабеи были знакомы и с греческой, и месопотамской культурой, владели очень развитой письменностью, на основе которой появилось аксумское письмо. Этот семитский народ распространяется по эфиопскому плато и ассимилирует жителей, принадлежащих к негроидной расе.

В самом начале нашей эры появляется очень сильное Аксумское царство. В 330-х годах Аксум принимает христианство и становится третьей древнейшей христианской страной, после Армении и Римской империи.

Это государство просуществовало более тысячи лет — до XII века, когда распалось из-за острого противостояния с мусульманами. Но уже в XIV веке христианская традиция Аксума возрождается, но уже под новым именем — Эфиопия.

Южная Африка: малоизученные, но древние традиции

Государства — именно государства со всеми атрибутами, а не племена и вождества, в южной Африки существовали, и их было много. Но они не имели письменности, не возводили монументальных построек, поэтому мы о них почти ничего не знаем.

Возможно, в джунглях Конго исследователей ждут сокрытые дворцы забытых императоров. Доподлинно известно лишь о нескольких очагах политической культуры в Африке южнее Гвинейского залива и Африканского рога, которые существовали в Средние века.

В конце I тысячелетия в Зимбабве складывается сильное государство Мономотапа, которое пришло в упадок к XVI в. Еще одним центром активного развития политических институтов было атлантическое побережье Конго, где в XIII веке складывается империя Конго.

В XV веке ее правители принимают христианство и подчиняются португальской короне. В таком виде эта христианская империя просуществовала до 1914 года, когда было ликвидировано португальскими колониальными властями.

На берегах великих озер, на территории Уганды и Конго в XII-XVI веках существовала империя Китара-Уньоро, о которой мы знаем из эпоса местных народов и небольшого количества археологических находок. В XVI-XIX веках. в современной ДР Конго существовали две империи Лунда и Луба.

Наконец, в начале XIX века, на территории современной ЮАР возникает государство племен зулу. Его вождь Чака реформировал все социальные институты этого народа и создал поистине эффективную армию, которая в 1870-х годах попортила очень много крови британским колонистам. Но, к сожалению, не смогла противопоставить ничего ружьям и пушкам белых.