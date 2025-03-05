Самые загадочные коренные народы России

На территории России проживает множество прелюбопытнейших коренных народов, о которых жители центральных регионов мало что знают. При этом их обычаи и верования настолько интересны, что могли бы стать темой не одной серии приключенческих книг или фильмов.

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Эвенки (тунгусы)

Эвенки проживают в Приамурье, на берегах Енисея и занимают обширные степи вплоть до Охотского моря. Есть эвенки и на северо-востоке Китая. Говорят представители этой народности на нескольких языках: русском, эвенкийском, бурятском, хамниганском, якутском и китайском. Первые упоминания об эвенках встречаются в V веке. Предками тунгусов была народность увань, представители которой пришли из Китая и расселились в Забайкалье.

Как и большинство народов Севера, эвенки — скотоводы и кочевники. Они разводят оленей и часто мигрируют за своими стадами в поисках новых пастбищ. Эвенки — одна из официально признанных наций в Китае. В РФ сейчас проживает около 40 тысяч представителей этой народности. Из известных эвенков стоит упомянуть прославленный княжеский род Гантимуровых, героев-снайперов Великой Отечественной Ивана Кульбертинова и Семена Номоконова, писателей Николая Оёгира и Алитета Немтушкина.

Тунгусы были и остаются опытными охотниками. Они великолепно знают повадки животных и выслеживают их со 100%-ной точностью. К тому же все, как один, — меткие стрелки. В давние времена они охотились с самострелами и луками; сейчас используют огнестрельное оружие. В сезон мужчины-эвенки устраивают целые засады на рыбу, поскольку почти никогда не рыбачат в одиночку, только большими группами. Живут эвенки в чумах, крытых шкурами оленей и других пушных зверей.

Описания обычаев эвенков оставил Александр Радишев. Он писал, что у этого народа принято угощать пришлых лучшим, что только есть в доме, и одновременно готовить оружие для того, кто замыслит ответить злом на такое гостеприимство. Эвенки, как и родственные им нанайцы, орочи, удэгейцы, сибо, маньчжуры и хамниганы, по большей части — язычники. Их верования имеют много общего с религиозными представлениями жителей Древнего Египта.

Эвенки верят, что после смерти души попадают в другой мир, где ведут обычную земную жизнь: охотятся, строят жилища, женятся. Шаманы эвенков совершают все религиозные служения, принося духам (богам) жертвы и прося у них милости. Весь видимый мир и заодно верховное божество тунгусы называют Буга или Бува. Оно может принимать обличье самки оленя или старой, сгорбленной женщины. Помимо Буги, у тунгусов существует целый сомн богов (Сэвеки, Харги, Баха, Дябдар и пр.), выполняющих ту или иную функцию в этом мире.

Вепсы

Вепсами называется финно-угорская народность, занимающая территории Ленинградской и Вологодской областей, а также Карелию. Это одна из малочисленных народностей современной России (всего около 6000 представителей). В непосредственном родстве с ней находятся балтийские финны. До Октябрьской революции она официально назывался чудью.

Вепсы имеют свой язык и письменность. В отношении верований большинство представителей народности сейчас придерживается православия. В древности (до X века) вепсы были язычниками. После христианизации Руси их древнейшие верования смешались с христианскими, в результате чего образовался уникальный симбиоз.

Вепсы, среди прочего, верят, что во время сотворения мира Дьявол мешал Богу и всячески ему пакостил. Творец не выдержал такого неуважения и сбросил Нечистого в самое глубокое болото на земле. В результате падения Дьявола с неба в болоте появилась глубокая дыра, через которую на землю и полезла разная нечисть. Кроме верховного бога у вепсов существует целый пантеон божеств: боги грома, радуги, любви и пр.

Шорцы

Насчитается около 14 тысяч шорцев. Это тюркоязычная народность, имеющая свой язык, шорский. В Российской империи было принято считать шорцев православными. Но на самом деле это не так. Даже сейчас шорцы активно практикуют шаманизм, верят в духов и свято чтут культ предков.

По представлениям шорцев, весь мир разделен на 3 ипостаси. Первая — материальный мир, в котором мы все обитаем. Вторая — мир злых духов. Третья — земля Ульгеня. Она состоит из 9-ти небес. На высшем обитает верховное божество Ульгень. Он сотворил наш видимый мир вместе со своим злым братом Эрликом. Ульгень и Эрлик являются двумя противоположными божествами, подобно Тору и Локи в скандинавской мифологии.

У шорцев, как и у всех коренных народов севера России, богатый фольклор. В него входят не только всевозможные обрядовые песни, но и героические поэмы, сказки, поговорки, любовные песни и охотничьи сказания. Также шорцы имеют свои музыкальные инструменты (например, комус, который вырезался из ствола кедра). Родственные шорцам народы — киргизы, алтайцы, чулымцы, хакасы и телеуты — имеют не менее богатую и интересную культуру, которая также заслуживает внимания.