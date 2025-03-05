В какой африканской стране жили предки Александра Пушкина

Известно, что Александр Сергеевич Пушкин имел частичное африканское происхождение. Некоторые люди, основываясь на этом факте, быстро делают вывод, что поэт был африканцем. В России, однако, никто не осуждал Пушкина из-за его экзотического происхождения, это связано с регионом Африки, из которого его предки пришли.

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Магриб и Черная Африка

В российском информационном пространстве Африка не привлекает большого внимания, так как она географически далека от нас, поэтому у многих россиян сложилось впечатление, что вся Африка примерно одинаковая. Однако на самом деле это далеко не так. Можно условно разделить весь континент на две большие и неравные части: Магриб и Черную Африку.

Магриб расположен на севере материка, вдоль Средиземного моря. В этом регионе проживают преимущественно семитские и берберские народности. Магриб существенно отличается от южной Африки как культурно, так и этнографически. Интересно отметить, что именно в этом регионе сохранилась последняя страна, где рабство не запрещено на законодательном уровне - Мавритания.

Южнее Магриба находится Черная Африка, населенная чернокожими негроидными народностями. Этот регион очень большой и разнообразный. Основные популяции Черной Африки можно условно разделить на несколько групп. На юге материка традиционно проживали бушмены и готтентоты, относящиеся к койсанской расе. Они являются, вероятно, самой древней человеческой расой, так как были изолированы от других популяций в пустыне Калахари. У них есть анатомические особенности, которые помогают им выживать в пустынных условиях, такие как эпикантус (кожная складка на глазах, как у азиатов), темная кожа и жировые отложения в области ягодиц у женщин. В настоящее время представителей этой расы осталось немного, они живут в каменном веке и говорят на уникальных языках с щелкающими звуками.

Пигмеи

В тропических лесах центральной Африки проживают низкорослые пигмеи, их численность также сокращается из-за конфликтов с соседними народами. Большая часть континента населена негроидами суданского типа, которые являются самой многочисленной африканской расой. Это связано с тем, что их чаще всего забирали в рабство и развозили по всему миру. У них темная кожа, высокий рост, толстые губы и широкие ноздри, что помогает им охлаждаться в тропических условиях. Большинство из них происходят из кочевых племен, которые заселили африканские просторы в средние века. Они говорят на языках группы банту. Когда мы говорим о жителях Африки, чаще всего имеются в виду негроиды суданского типа.

Эфиопия

На северо-востоке Черной Африки проживают представители эфиопской (или восточноафриканской) расы. Именно из этого региона происходят предки Александра Сергеевича Пушкина. Эти люди отличаются от других африканских популяций: у них светлая коричневая кожа с красноватым оттенком, узкие носы и губы, волосы кудрявятся, но иногда встречаются и люди с прямыми волосами. Визуально они находятся между негроидами и европеоидами. Население этого региона отличается не только внешними, но и культурными особенностями.

В наше время Эфиопия – откровенно бедная, слаборазвитая страна. Но было так далеко не всегда. Начать стоит с того, что Эфиопия – единственное африканское государство, которое никогда не было европейской колонией. Хотя попытки завоевать страну периодически предпринимались, но окончились для белых итальянских завоевателей серией довольно позорных поражений в нескольких войнах. Страна долгое время была абсолютной монархией, возглавляемой царями из так называемой Соломоновой династии. Представители этого рода утверждали, что происходят именно от царя Соломона. Скорее всего, это не так, что, впрочем, не отменяет несомненной древности как династии, так эфиопской государственности. Эфиопская империя родилась на заре средневековья – в 970 году, а пала в результате проведенного местными сталинистами переворота в 1974 году. К слову, на момент своей погибели Эфиопская империя была самым древним непрерывно существующих государством на планете, но и она появилась не на пустом месте, ей предшествовало так называемое Аксумское царство (существовало со II по XI век).

ኢትዮጵያ

Интересны и значительны были культурные достижения эфиопов. Так, например, еще за пятьсот лет до нашей эры они разработали собственную систему письма. Чисто визуально эта письменность выглядит довольно причудливо. Например, слово «Эфиопия», записанное на этом алфавите, выглядит следующим образом - ኢትዮጵያ.

Исторически русские власти традиционно с симпатией относились к Эфиопской империи. Чем же обусловлено это довольно странное взаимное уважение, связывающие две такие непохожие и такие далеки страны? Разумеется, религиозным единством. Это в наше время мало кого можно удивить христианской страной в Африке, а в петровские времена такого даже и потенциально не могло быть. Связано это с тем, что массовая колонизация черного континента европейцами началась довольно поздно – лишь в XIX веке, тогда же началась и миссионерская деятельность. Христианство, распространенное преимущество на юге Африки, проникло в этот регион совсем недавно. А вот арабы много раньше европейцев проявили интерес к континенту, поэтому значительная часть северной Черной Африки испытывала мощное культурное явление арабского мира и придерживалась ислама. Фактически, Эфиопия была единственной христианской страной региона, окруженной мусульманами и язычниками. Существует довольно устоявшаяся точка зрения, что эфиопы, якобы, исповедуют православие. На самом деле это не совсем так. Они принадлежат к собственной очень древней и изолированной от других церкви, которую правильней было бы сравнивать не с русским православным христианством, а с, например, армянской апостольской церковью.

Верность идеалам христианства вызывала уважение у набожных русских правителей, поэтому отношение к далекой Эфиопии было стабильно теплым. Соответственно, и далекий предок Пушкина воспринимался русским дворянством не как какой-то дикарь из далекой жаркой страны, а как выходец из экзотической и древней христианской державы.