Хантыйская Артемида: почему охотница выбрала тайгу вместо цивилизации

Разве сегодня вызывает удивление то, что мужчины обосновались в женских профессиях, а женщины освоили мужские дела? Уже нет. Однако иной раз как те, так и другие даже не удивляют - восхищают. Охотники, например. Вернее, современные охотницы. Сибирская девушка, идущая на промысел в дремучую тайгу, - смелая, уверенная, сильная, быстрая, ловкая и меж тем не растерявшая добросердечности и чувствительности. Она - как Артемида, древнегреческая богиня.

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Со стороны Лида Осипова все равно что городская девчонка-невеличка: росточком мала, в длинном модном пуховике, расшитых кисах, вязаной шапке, с длинной-предлинной косой, на лице - будто выписанные художником брови и россыпь веснушек, из-под рукава выглядывают вензеля узора на коже. Встретишь такую на шумной улице - улыбнешься. А вот взгляд у Лиды, если присмотреться, далеко не беспечный, есть в нем нечто такое… Как будто глазами этой девушки тебя изучает весь ее хантыйский род до пятого колена.

Обычно ханты неразговорчивы, в основном молча разглядывают незнакомцев да изредка усмехаются - мужчины в усы, женщины в платки, совершенно не желая беседовать. Но тут прямо противоположный случай. Мы встретились на фестивале "Богатство тайги Уватской", куда Осиповы прибыли за подарком от нефтяников - новым снегоходом для охоты и ведения хозяйства, за дровами и водой много не находишься. Встретились и потолковали о философии древнего промысла, поскольку мне она тоже близка: надо понимать и уважать законы природы-матери, беря от нее только на пропитание семьи, все иное - грабеж.

Лида - дочь охотницы с многолетним стажем Матрены Усановой со стойбища Рогаис на два дома, расположенного на высоком берегу одноименной реки. Сейчас она за старшую женщину в этой части глухой тайги - до ближайших соседей 50 километров по болотам, до райцентра Увата - все 400. Лиде 28 лет, она мама двоих детей: Александр и Валя прилетают на вертолете в отчее гнездо только на летние каникулы, а в остальное время живут и учатся в школе-интернате в Демьянке.

Чем занимается мама в отсутствие детей? Конечно, работает, почти не отставая от мужа Ивана. Она - охотник-промысловик хозяйства "Кедровое" Уватского района. Коллеги говорят: эта девчонка не теряется в самой сложной обстановке, обладает мужеством, умеет ориентироваться на местности в любую погоду и в любое время суток.

- У нас в роду все охотничали. Управляться с ружьем, ставить капканы меня давным-давно научили родители. Из мелкокалиберки бью только соболя - в год необходимо сдать минимум 10 шкурок, но план перевыполняю. Подала документы на более серьезное оружие. Муж ходит на лося и медведя, он специалист по большим животным. Когда не выезжаю на промысел, ловлю рыбу, собираю ягоды. Рукодельничать не люблю - научилась только кисы шить, они мне на работе нужны, - рассказывает девушка.

Не только правильной речью и расположением удивила Лида. Часто, бывает, современная хантыйская молодежь уезжает со стойбищ в поисках более легкой доли и растворяется в большом мире. Наша героиня выучилась в Перми на техника сооружений и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Понятно, как дама образованная не сторонится публики. Необычно, что человек с дипломом, который может устроиться на месторождении в 15 километрах от родного деревянного сруба, вернулся в тайгу продолжать дело предков.