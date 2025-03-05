Как знаменитый налетчик сбежал из образцовой тюрьмы

В 1922 году самый известный налетчик России Ленька Пантелеев совершил побег из петербургских «Крестов». Следственный изолятор №1 считался одной из самых надежных тюрем страны. Как у арестанта получилось сбежать, расскажут эксперты и Николай Валуев в новом выпуске «Исторического детектива».

© Кадр из фильма «Кресты»

Николай Валуев, ведущий программы «Исторический детектив»:

10 ноября 1922 года в «Кресты», образцовую тюрьму Петрограда, привезли дрова. Их свалили у забора, а утром комендант обнаружил аккуратно сложенную поленницу и пустую камеру». Поленницу Леонид Пантелкин, он же Ленька Пантелеев, использовал, чтобы перебраться через стену. Так сбежал бандит, на счету которого были десятки убийств и нападений.

Глеб Таргонский, историк:

Его образ, образ человека, который не скрывается, который раздает визитки, всячески представляется, когда грабит: «Я вас категорически приветствую. Это налет. Меня зовут Леонид Пантелеев», имел определенный шик». На месте преступления он оставлял визитки с надписью: «Леонид Пантелеев, вольный художник-грабитель». С бандой справиться не могли ни милиция, ни ЧК.

Елена Маркова, доцент факультета судебных экспертиз и права СПбГАСУ:

Это были налеты на квартиры, налеты на магазины, налеты банды. И причем это было в дневное время. Не нужно было ждать темного времени суток.

Лично Ленин требовал поимки преступника. Нападения, грабежи и убийства происходили в разных районах Петрограда. Нередко жертвы добровольно пускали налетчиков. Пантелеев предъявлял фальшивый мандат на обыск с печатью ЧК. Но и засадами не брезговал.

«Они с товарищем залегали в канаве, а потом выбирали жертву побогаче. Раздевали, обирали и отпускали. А сами садились на лихого извозчика, который поджидал их, и скрывались», – отметил историк, писатель Евгений Лукин.

Когда Пантелеев впервые попался, сразу угодил в тюрьму для особо опасных преступников. Но смертный приговор не успели привести в исполнение: заключенный сбежал.

«В конце февраля 1923 года у одного из магазинов на Невском проспекте собралась толпа. В витрине, в банке, выставили человеческую голову. Рядом фотография и подпись: «Леонид Пантелеев». Но горожане не верили», – рассказал Николай Валуев.

В Петрограде многие были уверены: под пулю попал случайный человек. Говорили: Пантелеев - чекист, которого ведомство просто «вывело из игры».