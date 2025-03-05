Почему шапку-ушанку нельзя назвать исконно русским головным убором

Шапка-ушанка считается традиционным русским головным убором. Образ стереотипного россиянина в ушанке, с балалайкой и водкой хорошо знаком всему миру. Только вот появились эти шапки вовсе не в России и носят ее не только у нас. Откуда она взялась и какие ее модификации популярны в разных уголках планеты?

© Кадр из фильма "Красная жара"

Существует множество версий появления русской шапки-ушанки. Но самая правдоподобная связана с ее монгольским происхождением. У монголов есть шапка из овчины с ушами, которую называют малахай. Ее изготавливали из нескольких слоев кожи и меха с расчетом, чтобы она выполняла функцию шлема. Добротно пошитый малахай мог выдержать сабельный удар и остановить стрелу!

© Воин в малахае. Фрагмент рисунка начала XIX века

Малахай закрывал не только голову, но и шею монгольского воина. Для того чтобы было удобнее пользоваться шапкой, ее надрезали в двух местах. Получались три отворота — два над ушами и один на затылке. Их можно было соединить завязками на макушке. Во время монголо-татарского нашествия малахай попал на Русь и основательно прижился.

Есть еще одна реалистичная версия происхождения этой шапки — поморская. Рыбаки и звероловы с давних пор носили цибаки. Это меховые шапки с очень длинными, иногда до пояса, ушами. Во время непогоды эти уши использовали в качестве шарфа, обматывая ими шею и лицо. Так что ушанка могла прийти к нам как с Севера, так и с Востока. Однозначного ответа о ее происхождении у ученых нет.

«Нансеновки», «треухи» и «колчаковки»

Долгое время шапки-ушанки носили только крестьяне. В народе их называли треухами и магерками. В 16-17 столетиях треух считался одним из признаков благополучия. Это был зимний головной убор «унисекс» и его носили как мужчины, так и женщины. Правда, дамы использовали особый вариант шапки с расшитым бисером «назатыльником». Богатые женщины могли позволить себе ушанку, украшенную драгоценными камнями.

© Даже Владимир Ильич с удовольствием носил ушанку

Начало 20 века сопровождалось глобальными потрясениями — военными и революционными. Ушанка, ранее считавшаяся недостойным головным убором простолюдина, привлекала внимание военных. Она идеально подходила для боевых действий в суровых зимних условиях.

Активно начали использовать ушанки белогвардейцы. В 1919 году шапка и меха с ушами стала частью их официальной зимней формы. В честь главнокомандующего Александра Колчака ее назвали «колчаковкой». Это был исключительно удачный вариант для суровой Сибири, где колчаковцы сражались с большевиками.

Для создания «колчаковок» использовался не мех, а качественное сукно. Его закупали в Японии, а пошив выполняли компании из Англии. Огромная белогвардейская армия была основательно обеспечена этими ушанками, которые спасали солдат и офицеров даже при сорокоградусных морозах.

Высоко ценили шапку-ушанку и скандинавы. Норвежские полярники носили так называемые «нансеновки». Они получили свое название в честь Фритьофа Нансена — ученого и исследователя. Но их шапки произошли не от монгольских малахаев, а от головных уборов эскимосов Гренландии.

© Реклама «нансеновки» в российской газете начала 20 века

Ушанки в СССР

В Советской России ушанки стали общенародным головным убором. Носили их как рабочие заводов и колхозники, так и академики. Не отказались от этих теплых и удобных шапок и военные. В 1934 году ушанка стала частью зимней формы военных моряков.

Черные шапки с ушами для рядовых флотских шили из черной цигейки и ткани. Для высшего и среднего командного состава предназначались шапки из более дорогой мерлушки. В 1939 году тканевой верх заменили на кожаный и ушанки стали выглядеть очень стильно. После 1940 года их сделали частью форменной одежды милиции и армии. В отличие от моряков, там использовали не черную, а светлую овчину.

В Союзе популярность ушанок была так велика, что эти шапки начали стойко ассоциироваться с Россией. Если в голливудском фильме нужно было показать русского, то на актера надевали треух. Туристы старались купить эти культовые головные уборы в качестве сувенира, предпочитая именно военные модели ушанок.

Пик спроса на ушанки пришелся на 90-е годы. В это время выпускали огромное количество фасонов этих шапок. Норковые модели с пришитыми намертво «ушами» были одним из символов достатка владельца. Появилась даже особая каста воров, срывавших дорогие головные уборы с прохожих на улицах.

В начале 2000-х мода на шапки-ушанки минула. Носят их и сейчас, но уже больше в качестве специальной одежды. Как и раньше такие шапки в почете на Севере, у охотников, рыболовов и геологов. Не отказались от них и военные. Вполне возможно, что очередной виток моды снова вернет ушанки на наши улицы, ведь так бывало уже не раз.