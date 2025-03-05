Первые кофейни появились в Османской империи в XVI веке, когда кофе из Йемена завезли в Стамбул. В 1555 году сирийские купцы открыли первую кофейню, и она быстро стала популярным местом встреч. Здесь обсуждали новости, играли в шахматы и наслаждались ароматным напитком. Кофейни стали важной частью городской жизни, что вскоре вызвало недовольство властей – султаны даже пытались запретить их, опасаясь, что в них зарождаются политические заговоры.

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В XVII веке кофейни распространились по Европе. Первую открыли в Венеции в 1645 году, затем в Оксфорде, Лондоне, Париже. Они стали центрами общения, особенно среди интеллигенции и купцов. В Лондоне кофейни даже называли «пенни-университетами» – за символическую плату здесь можно было узнать новости и обменяться идеями. Так кофейни превратились в культурное и социальное явление, сохранив свое значение до сих пор.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Samatbeis.