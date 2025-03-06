Как гренландские акулы живут по 400 лет и не болеют раком

Геномное исследование, результаты которого опубликованы на bioRxiv, возможно раскрыло, как гренландские акулы живут сотни лет и при этом редко болеют раком.

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Акулы Somniosus microcephalus — медлительные обитатели глубин, которые могут достигать более шести метров в длину и весить свыше тонны. Мы мало знаем об их жизни, поскольку они обитают в темных холодных водах, но считается, что они достигают половой зрелости только к 150 годам, а их продолжительность жизни оценивается примерно в 400 лет, что делает их самыми долгоживущими из известных нам позвоночных.

Чтобы понять, как на протяжении такой долгой жизни S. microcephalus не заболевают раком, в Токийском университете секвенировали ее геном. Идентифицировано около 37 000 генов, или 86,5% длины генома.

Среди них найдено большее количество копий генов, участвующих в активации так называемого сигнального пути NF-κB, по сравнению с другими видами акул, такими как китовая акула Rhincodon typus или белопятнистая кошачья акула Chiloscyllium plagiosum, которые, как считается, живут около 54 и 25 лет соответственно.

Этот путь включается, когда иммунная система организма реагирует на угрозы — такие как воспаление и рост опухолей. Нарушение работы NF-κB может привести к непрерывному размножению опухолевых клеток и уклонению патогенов от атак иммунной системы.

«Поскольку иммунные реакции, воспаление и образование опухолей существенно влияют на старение и продолжительность жизни, увеличение числа генов, связанных с сигнальным путем NF-κB, может быть связано с долголетием гренландской акулы», — объясняет профессор Шигехару Киносита.

Недавно было также обнаружено большое количество генов, связанных с сигнальным путем NF-κB, у красных морских ежей Mesocentrotus franciscanus, которые могут жить более 100 лет.