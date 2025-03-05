Преподавателя уволили из университета после презентации о романе с аспиранткой

Молодой мужчина из Китая решил отомстить девушке и опубликовал в соцсетях слайд-шоу о ее интрижке с научным руководителем. Об этом пишет South China Morning Post.

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25 февраля Нанкинский педагогический университет объявил, что после предварительного расследования было принято решение уволить 46-летнего преподавателя по фамилии Сун. Причиной стало его аморальное поведение: он завел роман с аспиранткой, хотя и был женат. Сун был заместителем декана экологического факультета.

К служебному расследованию администрацию подтолкнула 14-страничная презентация, которую опубликовал бывший бойфренд студентки по фамилии Ван. В документе излагалась история отношений Сун с его аспиранткой. Среди прочего, там были скриншоты их переписки, в которой девушка ласково называла любовника «Хрюшкой». Преподаватель советовал ей выйти замуж за молодого человека, она же писала, что любит только его.

Хотя Сун неоднократно призывал Ван удалять их переписку, девушка чистила чат нерегулярно. Кончилось тем, что бойфренд раскрыл измену. Он начал подозревать неладное, когда Ван охладела к нему. Однажды она отказала ему в свидании, сказав, что устала, хотя на самом деле в это время занималась сексом с Суном в гостиничном номере.

В конце презентации бывший бойфренд написал:

«Надеюсь, все люди, прочитавшие приведенные выше разговоры, почувствуют отвращение».

Ранее жительница Китая узнала о многочисленных изменах партнера, сделала об этом презентацию на 58 страниц и выложила ее в интернет. Женщина узнала о неверности возлюбленного через девять месяцев после начала их романа.