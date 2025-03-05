Неизвестная Гражданская война: как белые и красные травили друг друга газом

Ничего нет ужаснее химического оружия, действие которого незаметно внешне, но ужасно по своим последствиям. Особенно дико, когда отравляющие химические вещества применяют не против иностранных войск, а против своих сограждан во время гражданской войны. Несмотря на то, что официальная историография отрицает использование отравляющих газов во время Гражданской войны в России, мемуары, как белых, так и красных командиров свидетельствуют о совершенно обратном.

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Преступление против человечества

Первое применение химического оружия в мире было зафиксировано в ночь с 12 на 13 июля 1917 года, когда немецкие военные распылили отравляющий газ иприт на англо-французские войска в Бельгии. Чтобы сорвать наступление противника немцы заложили специальные мины, начиненные маслянистой жидкостью. При подрыве взрывного устройства в воздухе мгновенно распылялся газ кожно-нарывного действия. Первыми жертвами химического оружия немецкой армии оказались 2 490 военнослужащих англо-французских войск. Вскоре 87 из них скончались в жутких мучениях, а остальные на всю жизнь остались инвалидами. При этом надо отметить, что англичане и сами были не прочь воспользоваться химоружием, просто не обладали им. Получить отравляющий газ ученые Великобритании смогли лишь в 1918 году. Его тут же пустили в дело. Поступок не имеющий оправдания, поскольку участь Германии была уже предрешена, до перемирия в Первой мировой войне оставалось всего два месяца.

Не удивительно, что в ходе Гражданской войны в России, в которой участвовали силы Антанты, противоборствующие стороны пытались склонить чашу весов на свою сторону, применяя химическое оружие. Его немалые запасы имелись на складах Красной Армии, доставшихся ей в наследство от царского режима. Белогвардейцев снарядами с химическими отравляющими веществами щедро снабжали англичане.

Из первых уст

Официально считается, что в СССР отравляющие газы применялись лишь при подавлении крестьянского восстания в Тамбове. Однако в ряде книг и документов, посвященных истории Гражданской войны в России, можно найти совершенно иную информацию. Некий полковник Коновалов 22 мая 1919 года телеграфировал другому полковнику Аметистову, чтобы тот обратился к англичанам с просьбой прислать в Керчь 50 тысяч килограммов удушающих газов. Очевидно, просьба была удовлетворена, поскольку уже 25 мая 1919 года появилось донесение белогвардейцев, из которого следовало, что в 22.00 английский миноносец обстрелял церковь в деревне Аджимушкай 15 удушливыми снарядами. Данные сведения были опубликованы в 1961 году в книге «Борьба за советскую власть в Крыму: Документы и материалы». Не доверять такому источнику нельзя. К сожалению, это был далеко не единственный случай применения химического оружия во время Гражданской войны.

В июле 1919 года шли бои за Кожеозерский монастырь. Во время осады обители некий полковник Михеев констатировал, что, несмотря на прямые попадания снарядов артиллерии, стены монастыря остаются неприступными. В этой ситуации полковник запросил у англичан газовые снаряды, но ему отказали. В свою очередь в книге «Военлеты погибшей империи. Авиация в Гражданской войне», авторы сообщают, что белогвардейцы достаточно часто сбрасывали на позиции Красной Армии снаряды с ипритом, полученные ими от англичан. В то же время было бы несправедливо упрекать в применении химического оружия исключительно войска Белой армии. Красноармейцы использовали его ничуть не реже. В музее небольшого городка Красный Яр под Уфой хранится копия приказа В.И. Чапаева, в котором он приказывает командиру артиллерийского дивизиона 25-й дивизии Кравцуку подготовить для обстрела Уфы 3 000 снарядов. Из них треть должна была быть с химическим газом. Как известно Уфу Чапаев взял.