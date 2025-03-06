Тайна смерти солиста группы Boney M в Петербурге

Немецкая музыкальная группа Boney M известна в нашей стране многим. Под их хиты на дискотеках «отжигали» те, чья юность пришлась на 80-е года прошлого столетия. А в 1978 году была выпущена композиция «Rasputin», которая стала для солиста группы Бобби Фаррелла роковой.

Последние гастроли

Роберто Альфонсо Фаррелл покинул группу Boney M в 1986 году. Он сначала планировал отправиться в «свободное плавание», но всё же основной доход ему приносила былая популярность. Гастролировал по многим странам мира музыкант с концертной программой, состоящей из хитов популярной группы.

В конце 2010 года 61-летнего Фаррелла пригласили выступить на новогоднем корпоративе компании «Газпром социнвест» в Санкт-Петербурге. Организацию концерта взял на себя, как сообщали СМИ, продюсерский центр Владимира Смолкова.

Уже после выступления, 29 декабря, артист пожаловался своему агенту на проблемы с дыханием. Фаррелл медиков вызвать не стал и поднялся к себе в одноместный номер гостиницы «Амбассадор». На следующий день его ждал перелёт в Италию. Но на Апеннинском полуострове экс-солист Boney M так и не оказался. Сотрудники отеля обнаружили его мёртвым утром в своей кровати. По официальной версии, смерть наступила из-за остановки сердца.

Впрочем, такой исход для многих неожиданным не стал. Коллеги отмечали – певец на протяжении нескольких лет злоупотреблял алкоголем и жаловался на здоровье.

Наказание

В России же появилась другая версия случившегося. Якобы исполнитель понёс наказание за «пародии» на Григория Распутина. Будучи единственным мужчиной в группе, на концертах Бобби прицеплял накладную бороду и надевал стилизованный русский костюм, изображая лихо пляшущего Распутина, параллельно «выдавая» строчки из одноимённой песни.

Примечательно, что музыкант умер всего в нескольких десятках метров от места убийства Распутина. Кстати, произошли те трагичные события 30 декабря 1916 года.

Кто-то же объясняет случившееся наказанием за «очернение» императрицы Александры Фёдоровны, канонизированную святую Русской православной церкви. Ей в песне тоже отводятся строки: