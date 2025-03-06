На что была способна самая сильная русская женщина

Знаменитый русский силач Иван Поддубный, как-то остановившись на ночлег в городе Никополе во время гастролей, обратил внимание на 12-летнюю девочку Агафью Завидную. Она с лёгкостью тягала пудовые гири и проявила интерес к цирковому инвентарю, с которым прибыл атлет. Вскоре об этой миловидной девчушке узнала вся страна. Она стала ученицей Поддубного.

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Счастливая встреча

Агафья Родионовна Завидная родилась в 1890 году в бедной семье, в которой частенько нечего было есть. Развивалась она не по годам. Например, многие были уверены, что 12-летней Агафье на самом деле минимум лет 17. И всё благодаря высокому росту и развитой фигуре. Вскоре родители обратили внимание и на феноменальную силу дочери. Так девочка стала практически содержать семью, подрабатывая грузчиком.

Завязать с перетаскиваем тяжёлых вещей Агафье пришлось после предложения Поддубного. Силач захотел, чтобы девочка стала циркачкой.

Агафья оказалась способной ученицей. Уже к 18 годам её рост составлял 190 сантиметров, а весила новая звезда 150 килограммов. К этому времени она овладела всеми цирковыми номерами, которым её мог обучить Иван Поддубный. Девушка с лёгкостью разрывала железные цепи, разгибала подковы, завязывала в узел стальные прутья, жонглировала гирями. Кроме того, ей под силу было поднять зубами стул, на котором сидел ассистент. Но всё же коронным номером Агафьи стал танец с длинной рельсой на плечах. В этот момент на сторонах балки восседали восемь крупных мужчин. Любила силачка также бросать вызов мужчинам в зрительном зале. Не трудно догадаться, что никому из отважных представителей сильного пола одолеть Завидную так и не удалось.

Роковая ссора

Переломным моментом в карьере «бабы-геркулеса» стала ссора со своим наставником. После разрыва с Иваном Поддубным Агафья решила начать всё сначала, но уже без чьей-либо поддержки. Она было даже попыталась отправиться на гастроли по странам Европы, но Первая мировая война, а потом и революция в России заставили Завидную вернуться в родной городок.

Крест на карьере некогда прославленной циркачки поставили неожиданные ранения. Кто-то уверял, что Агафью ударил саблей пьяный махновец, кто-то был уверен, что в неё выстрелил поклонник, которого силачка грубо поставила на место. Но, как бы то ни было, продолжать заниматься любимым делом Завидная больше не могла. Женщина умерла в нищете в 1935 году. Иван Максимович пережил свою ученицу на 14 лет.