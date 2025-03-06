Какие праздники отмечают в России и мире 6 марта

6 марта в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всероссийский день гурмана, День младших братьев и День женского платья.

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Всероссийский день гурмана

Цель Всероссийского дня гурманов — объединить всех, кто причастен к изготовлению и употреблению особенных блюд. В эту дату принято есть различные экзотическую еду, посещать тематические рестораны или устраивать вечеринки для друзей с разными необычными блюдами. По одной из версий, справлять это торжество придумали в городе Судак в Крыму, где 6 марта традиционно организуют большое гастрономическое мероприятие.

День младших братьев

6 марта в Японии отмечается День младших братьев. Праздник придумал японский художник и автор манги Кунио Хатада в начале 1990-х годов. Изначально он учредил День младших сестер 6 сентября, а потом решил, что нужно отмечать еще три праздника с интервалом в три месяца. День старших сестер — 6 сентября, День младших братьев — 6 марта и День старших братьев — 6 июня. Цель таких праздников — поощрять привязанность братьев и сестер друг к другу. 6 марта принято дарить подарки младшим братьям и проводить с ними время.

День женского платья

В День женского платья во многих странах мира традиционно проводятся модные показы, на которых представляются новые модели платьев ведущих мировых домов моды. Отметить этот день можно, также узнав интересные факты и историю появления женского платья, а также посмотрев различные фотоподборки экстравагантных нарядов.