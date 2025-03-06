Какую роль Арнольд Шварценеггер мечтал сыграть в российском фильме

Актёра Арнольда Шварценеггера, австрийца по рождению и американца по образу жизни, довольно многое связывает с Россией. Будучи подростком, он «фанател» по советскому тяжелоатлету Юрию Власову, которого видел на чемпионате мира в Вене. А в 1988 году Шварценеггер снялся в боевике «Красная жара», где сыграл роль милиционера из СССР. Однако мало кто знает, что в начале 1990-х годов голливудский гигант готов был воплотить на экране образ атамана Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири.

Хождение «Ермака» в Северную Америку

В позднесоветскую эпоху зрители пристрастились к фильмам-«блокбастерам» – в 1980 году огромную кассу собрал первый отечественный боевик «Пираты XX века». Поэтому решено было снять аналогичную по размаху картину, но на историческую тему. Режиссёры Валерий Усков и Владимир Краснопольский получили от Госкино СССР «добро» на съёмку ленты об атамане Ермаке. Работа над фильмом началась в 1986 году, но из-за бурных событий перестройки продвигалась очень медленно. Киностудию «Мосфильм» в то время перевели на хозрасчёт, поэтому «выбить» деньги для дорогостоящего костюмированного проекта с батальными сценами и спецэффектами Ускову и Краснопольскому было сложно. В Сибири были возведены декорации – крепость хана Кучума – но их ещё предстояло «заселить» живыми актёрами.

Вспомнив о лозунге «заграница нам поможет», представители Госкино вышли с предложением на западный кинорынок. Как писала в 1990 году газета «Новое русское слово», фильмом о Ермаке заинтересовалась компания «Норт американ гроуп», базировавшаяся в канадском Ванкувере. Во главе этого предприятия стоял чешско-американский режиссёр Ллойд Симандл, снимавший эротику и второсортные боевики. Но весьма легкомысленный «послужной список» партнёров не смутил советскую сторону. Куда важнее было то, что канадцы решили вложить полтора миллиона долларов в съёмки фильма и три миллиона в его рекламу.

Совместному проекту также обещали налоговые льготы. История о казаках XVI века оказалась созвучна западным киношникам темой «вечного стремления человека к свободе и невозможности её обрести».

Во время переговоров в американском Сиэтле Ллойд Симандл и его коллега Джон Кертис потребовали, чтобы Ермака, Кучума и других героев сыграли голливудские звёзды первой величины.

«Роль турчанки, например, будет играть известная американская актриса Дебора ван Валкенберг, роль Кучума пытались предложить Шону Коннери, но кажется, не сошлись в цене», – рассказывали авторы картины в декабре 1990 года.

Что касается заглавного персонажа, то на роль Ермака американцы предлагали несколько кандидатур: Криса Кристоферсона, Патти Бэрринджера, Курта Рассела и... Арнольда Шварценеггера.

Терминатор-казак

Новость о возможном участии в фильме «Ермак» Арнольда Шварценеггера не была «пустышкой». Идея перевоплощения «Терминатора» в русского казака принадлежала маститому голливудскому продюсеру Дино де Лаурентису, который уже на ранних этапах заинтересовался лентой и готов был вложить в неё 18 млн долларов. Как рассказывал режиссёр Валерий Усков в интервью журналу «Караван историй», де Лаурентис дал Шварценеггеру прочесть сценарий, и тот согласился играть в фильме за половину своего обычного гонорара. Вероятно, актёра привлекла фигура покорителя Сибири, которого авторы собирались показать по-настоящему неординарным и свободомыслящим человеком, а не российским «конкистадором» наподобие Писсаро.

Тем не менее Усков не представлял себе Шварценеггера в роли Ермака. Он лично встретился с актёром, который произвёл на него приятное впечатление образованностью и интеллигентностью. Но всё-таки отверг эту идею.

«Представить Терминатора в роли русского казака как ни старались – не смогли», – говорил Усков.

Есть также версия, что Шварценеггеру предложили сыграть казака Ивана Кольцо. Но тут возмутились уже его продюсеры – брать роль второго плана звезде боевиков было «не к лицу».

Несколько иначе историю разрыва с американцами описывал Владимир Краснопольский. По его словам, во время поездки в Сиэтл был заключён предварительный договор со Шварценеггером и его агентом, но вскоре произошли известные события в Литве. Имеется в виду штурм советскими войсками телебашни в Вильнюсе в январе 1991 года.

«На другой день из США пришло официальное письмо, что стране, где демократия есть только на словах, давать деньги на кино никто не собирается», – утверждал Краснопольский в 2013 году (цитируется по сайту «Взгляд онлайн»).

Съёмки пятисерийного фильма «Ермак» были закончены лишь в 1996 году. В итоге ни Шона Коннери, ни Деборы ван Валкенберг, требовавшей 40 тысяч долларов за неделю съёмок, российские зрители не увидели. Атамана Ермака сыграл Виктор Степанов, казака Ваньку Кольцо – Никита Джигурда, а гордую турчанку – актриса Александра Колкунова.