Долина Смерти удивила человечество

В одном из самых экстремальных мест нашей планеты — Долине Смерти — произошло удивительное природное явление. С конца 2023 года здесь существует необычное временное озеро, что особенно поразительно для местности, известной своей засушливостью и негостеприимными условиями.

Расположенная на 86 метров ниже уровня моря, Долина Смерти является самой низкой точкой Северной Америки. Традиционно эта территория представляет собой пустыню, однако серия мощных штормов принесла сюда рекордное количество осадков, что привело к формированию устойчивого водоема.

Для изучения этого природного феномена ученые задействовали современный спутник SWOT, запущенный NASA в 2022 году. С помощью специального оборудования KaRIn специалисты смогли точно измерить параметры водоема.

По данным наблюдений, озеро имеет внушительные размеры: около 10 на 5 километров. Глубина воды варьируется от 0,5 до 1 метра, при этом уровень воды постоянно меняется. Это природное явление стало рекордным по продолжительности существования для данного региона.

Накануне учёные предсказали столкновение Африки и Европы.