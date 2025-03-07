Крах преступного мира: куда исчезли все «воры в законе»

Воровской мир всегда был большой загадкой для простого обывателя. Все эти законы, терминология и правила – целый отдельный мир, у которого были свои хозяева – те самые «воры в законе», следившие за порядком и управлявшие этой огромной структурой. Но ситуация изменилась в 2019 году, когда в УК РФ появилась так называемая «воровская» статья 210.1. Данная статья предусматривает для лиц, занимающих высшее положение в криминальной иерархии наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Примечательно, что уже было осуждено более десяти «воров в законе». Еще несколько человек находятся под следствием, а некоторые объявлены в розыск. Читайте далее, чтобы узнать, как с той поры изменился криминальный мир.

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По факту, этот закон стал действительно мощным ударом, который в итоге может привести к полному исчезновению «воровской идеи» в том виде, в каком она существовала в конце существования Советского Союза.

По словам редактора сайта «Прайм-Крайм» Лилии Хариной, сегодня ситуация складывается таким образом, что на смену приходит новое поколение, для которого многие ценности, формировавшие «глобальную воровскую идею», кажутся чуждыми или вовсе неизвестными.

«Последние судебные решения показывают, что маховик репрессий начинает затрагивать и более низкие слои воровского мира — так называемых «положенцев», то есть воровских назначенцев. По сути, это администраторы, которые могут лишь вымогать деньги у заключенных в пользу воров», — пояснила эксперт в разговоре с «Комсомолкой», добавив, что законодательная власть объявила войну этой идее, и все, кто ее придерживается, окажутся под давлением.

В качестве примера можно вспомнить об идейном воре «советской» школы по кличке Хобот — преступнике высшей пробы, который еще до суда признал свою вину в том, что он вор. Наказание он получит по «полной программе», и, скорее всего, на свободу в силу своего возраста уже не выйдет.

В 2024 году одним из самых громких судебных процессов стало дело Олега Медведева, известного в криминальных кругах как Шишкан. Его судили не только по «воровской статье», но и по другим обвинениям, включая организацию убийства депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи. В результате он получил пожизненное заключение и отбывает наказание в «Полярной сове».

Или, например, Пичуга – вор, который в 2023 году также был приговорен к пожизненному заключению. В 1994 году он возглавил преступную группировку, которая жестко контролировала Республику Коми. За его бандой числятся пять доказанных убийств, одно покушение и множество эпизодов вымогательства. В России он и Шишкан стали первыми, кто был так строго наказан.

Если будут пойманы и другие разыскиваемые лица, такие как Чебурашка или Шамаз, то они также могут быть приговорены к пожизненному заключению. К слову говоря, Чебурашка с конца 1990-х контролировал преступный мир Кировской области, а в 2018 году объявлен в федеральный розыск. По слухам, скрывается в Аргентине.

Шамаз же «держал» Кемеровскую область, его группировка занималась вымогательством и совершала разбойные нападения. В 2020 году его также объявили в розыск, но пока так и не поймали. За информацию, которая поможет задержать Шамаза, полиция Кузбасса предлагает крупное вознаграждение.

Эксперт подчеркнула, что за каждым преступником, который возглавлял организованную преступную группу, тянется кровавый след, который может привести к пожизненному сроку.

«Старые они уже все. Скоро уйдут в мир иной и окончательно эта бредятина "воровские понятия" уйдут в прошлое. И слава богу. В здоровом и прогрессивном обществе не должно быть такого», - отметили пользователи сети. «Надо выжигать этот контингент каленым железом. Все эти преступники не хотят работать, а только жить, купаться в роскоши, пить, набивать свое брюхо ничем не утруждая себя и трясти карманы у законопослушных граждан», - добавили другие.

Интересно, что глобальные перемены в воровском мире начались еще с 2014 года, когда были прекращены так называемые церемонии коронации новых воров в законе. Соответствующее решение в свое время принял еще один известный вор Шакро на фоне большого конфликта, который произошел между основными криминальными группировками. Поэтому чтобы избежать межклановых столкновений, Шакро временно запретил проведение коронаций до тех пор, пока не будет достигнуто полное примирение между кланами.

Неофициально считается, что это решение было принято силовыми структурами, которые действовали в интересах Шакро. Возможно, он стремится остаться единственным лидером в этой сфере. Для снятия запрета необходима общая встреча лидеров кланов, но даже если она и состоится, трудно представить, что это приведет к положительным результатам.

В 2022 году, находясь в заключении, Шакро предложил внести изменения в статус «воров в законе», коронованных после 2008 года. Речь шла о списке, в котором более 130 имен.

Шакро выдвинул две инициативы: провести переаттестацию новичков и организовать всеобщее примирение, но без компенсации за убитых и раненых в ходе войны между кланами. Однако ни одна из этих идей не была реализована, так как всеобщее примирение не коснулось обидчиков Дато Озманова, племянника Шакро, на которого напали сторонники Ониани-Джангвеладзе. Их «отстрел» продолжается до сих пор, затрагивая невинных людей.

После того, как статья 210.1 вступила в действие, многие воры уехали из России, в основном, в Турцию, на Кипр, в Польшу, Черногорию и Италию. Покинувшие страну свое влияние на преступный мир утратили. По предварительным данным, сегодня в России 398 воров, из которых 38 отбывают срок в российских колониях. Есть и такие, кто все еще на свободе – их насчитывается около двух десятков.

Интересно, что из 398 человек больше всего грузин – 229 человек, далее идут русские (45 человек), армяне (33), езиды (23), а также азербайджанцы (12), чеченцы и евреи (по 7 человек).

К слову говоря, в Москве воров в законе тоже немало, и в отношении каждого из них ведутся уголовные дела, в рамках которых тщательно фиксируются доказательства их преступной деятельности. В общем, правоохранители «держат руку на пульсе» и внимательно отслеживают их каждый шаг.

Так, в Москве некоторое время назад был задержан вор по кличке «Торчик», который в одном из кафе организовал встречу с представителями преступной группировки с Алтая. В первый раз его отпустили, но материалы дела были оформлены, и в случае повторного нарушения закона он будет привлечен к ответственности в соответствии со статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.