«Счастливые кошмары»: какие сны снятся аборигенам Африки

Международная команда исследователей из Женевского университета и Университета Торонто решила изучить, какие сны видят представители разных культур и чем их сновидения отличаются друг от друга.

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Такие разные сны

Для проведения исследования были выбраны жители коренных народов Африки и люди, проживающие в мегаполисах Европы и Северной Америки. Оказалось, что сны представителей африканских аборигенов отличаются от снов западной культуры.

Ученые привлекли к экспериментам народ бака (байака) из ДР Конго и народ хамза из Танзании. Эти сообщества ведут образ жизни, близкий к тому, который вели наши далекие предки — охотники и собиратели. В течение двух месяцев исследователи собирали информацию о снах жителей этих сообществ в полевых условиях. Информацию о снах жителей развитых стран получили из предыдущих исследований, проведенных в 2014-2022 годах.

Счастливые кошмары

Результаты исследования показали, что сны африканских аборигенов очень динамичны. Они часто начинались со смертельной опасности, но в конечном итоге демонстрировали способ справиться с угрозой. То есть в основном оканчивались счастливо для спящего. В противовес этому, сны представителей западной культуры, страдающих от ночных кошмаров и тревожности, не демонстрировали счастливого разрешения ситуации.

Интересно, что в сюжете снов аборигенов часто проявлялась социальная поддержка. Один из участников исследования описал сон, где его сбил буйвол, но член его общины пришел ему на помощь и спас. Другой африканец рассказал, что во сне провалился в колодец, а соплеменник помог ему выбраться.

Ученые отметили, что социальные связи у народов бака и хамза очень сильны, тогда как общества в Европе и Северной Америке более индивидуалистические. И это находит отражение в сновидениях.