Как предсказания Ванги взбудоражили весь Запад

Личность болгарской ясновидящей Ванги окутана множеством загадок и мифов: она якобы предсказала гибель принцессы Дианы, катастрофу атомной подлодки «Курск», теракты 11 сентября 2001 года и другие крупные события. Еще при жизни сверхъестественные способности провидицы подвергались сомнениям и вызывали бурные споры. Несмотря на это, пророчества Ванги остаются излюбленной темой желтой прессы и телевизионных шоу в России. Недавно ясновидящую открыли для себя западные СМИ: они стали тиражировать ее предсказания о военных конфликтах, контактах людей с инопланетянами и конце света. Подробнее о том, как болгарская прорицательница, которую на Западе называют бабой Вангой, стала популярной в Европе и США, — в материале «Ленты.ру».

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«Начнется апокалипсис»

«Конец света: жуткие предсказания легендарной ясновидящей бабы Ванги на 2025 год», — статья с таким заголовком вышла на сайте европейского издания Euronews в декабре 2024 года. В ней приводится мрачное пророчество о конфликте в Европе, который должен уничтожить население континента и в конечном итоге привести к исчезновению человечества.

«Баба Ванга, слепая прорицательница, которая, возможно, предсказала события вплоть до 5079 года, как говорят, увидела, что произойдет в 2025 году. (…) Спойлер: ничего хорошего. Начнется апокалипсис», — статья на сайте Euronews.

Среди других предсказаний на год — страшные природные катастрофы, а также научные прорывы в медицине, в частности большие успехи в лечении рака. Помимо этого, как утверждает издание, Ванга заявляла, что в 2025 году президент России Владимир Путин укрепит позиции страны на международной арене и будет формировать геополитический ландшафт.

В другом материале, опубликованном в феврале на сайте британской газеты Metro, пророчество Ванги о российском лидере обрастает новыми подробностями. В статье говорится, что, по словам провидицы, Путин станет «властелином мира», а Россия «не только переживет конфликт в Европе, но и в результате станет доминировать в мире».

«Скептики могут относиться к таким пророчествам [Ванги] с сомнением, но на фоне продолжающегося конфликта на Украине ее предсказания лишают иллюзий. Они совпадают с предупреждениями бывшего министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, который (…) выделил Россию, а также Китай, Иран и Северную Корею в качестве стран, которые могут спровоцировать серьезные глобальные беспорядки в ближайшие годы», — индийская газета The Economic Times.

В 2025 году, согласно еще одному пророчеству, приведенному газетой The Economic Times, могут состояться контакты людей с инопланетянами. Также сообщается, что Ванга предрекла масштабные перемены в межличностном общении: у людей появятся телепатические способности, которые позволят им обмениваться мыслями и идеями на расстоянии.

Британская газета The Sun пошла дальше и «воскресила» Вангу с помощью искусственного интеллекта (ИИ), чтобы узнать ее прогноз на 2025 год. Как считает ИИ-версия провидицы, в текущем году мир будет стоять на пороге значительных перемен: человечество ожидают как политические потрясения и военные конфликты, так и спортивные триумфы и достижения в искусстве.

Одним из везунчиков года нейросетевая Ванга назвала президента США Дональда Трампа. По мнению ИИ, республиканец начнет создавать медиаимперию, которая поможет ему усилить влияние в мире и обрести больше сторонников. Также ему предрекли «неожиданный союз с могущественным восточным лидером, который вызовет споры».

Что касается других мировых событий, то ИИ-версия Ванги полагает, что в 2025 году Саудовская Аравия и Иран подпишут мирное соглашение. Китай начнет экономическую блокаду Тайваня, однако последний «станет от этого только сильнее и укрепит свои союзы с Японией и Австралией». США же будут «бороться с последствиями катастрофического землетрясения».

«Пророчества исполняются прямо на глазах»

Впервые Запад заинтересовался пророчествами Ванги в середине 2010-х годов. Тогда по крупным СМИ прокатилась волна публикаций с громкими заголовками «Нам следовало слушать эту старую слепую болгарскую женщину, говорившую об ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)» и «Предсказала ли слепая болгарская ясновидящая рост ИГИЛ?»

В них рассказывалось о том, что ясновидящая предупреждала о возможном вторжении мусульманских экстремистов в Европу.

«По словам Ванги, Европа, какой мы ее знаем, прекратит свое существование к концу следующего года после систематического уничтожения целых народов, в результате чего континент останется почти пустым», — говорилось в материалах, вышедших в 2015 году.

«Если это звучит слишком драматично, то вспомните хотя бы события прошлого года, когда ИГИЛ оказалось в опасной близости от Европы, захватив Сирт, ключевой ливийский город. (…) Для верующих и других людей, охваченных страхом перед надвигающимся апокалипсисом, страшные пророчества Ванги словно исполняются прямо у них на глазах», — американская газета New York Post.

Хотя предсказание ясновидящей о Европе не сбылось, западные СМИ стали активнее выпускать материалы, посвященные Ванге. В зарубежной прессе, в частности, обсуждали ее пророчество о нехватке воды в Европе из-за засухи. В 2022 году европейцы действительно переживали аномальную жару. В частности, из-за падения уровня воды одна из крупных рек Европы Рейн в Германии чуть не стала непроходимой для грузовых судов.

Новость о сбывшемся пророчестве ясновидящей, жившей в XX веке, вызвало дискуссии в сети.

«Предсказания этой бабушки ошеломляют. Надеюсь, мы не приближаемся к ядерной катастрофе», — написал один из пользователей сети.

«Я думал, что мы живем в эпоху, когда люди образованны, так почему же некоторые все еще верят в эту чепуху?» — возмутился другой.

Позднее зарубежные СМИ начали распространять жуткие предсказания Ванги на 2023 год. Утверждалось, что ясновидящая предрекла ядерную войну и испытания биологического оружия на людях. Помимо этого, как писала пресса, прорицательница увидела скорое исчезновение естественных родов. Однако в итоге ни одно из этих пророчеств не сбылось.

Прогнозы болгарской ясновидящей на 2024 год, тиражируемые СМИ, не отставали в нагнетании ужаса от предыдущих. Среди них были и стихийные бедствия, и экономический кризис, и угрозы терактов в европейских странах, и повышение уровня радиации в мире, и даже атаки хакеров на энергетические системы и другие объекты инфраструктуры.

Опубликовавшая эти пророчества американская газета New York Post при этом уточнила, что пророчества могут и не принадлежать Ванге.

«Хотя считается, что она действительно сделала несколько предсказаний перед уходом из жизни, неясно, не были ли некоторые из приведенных здесь придуманы интернет-троллями. Тем не менее многие искренне верят в ее мудрость», — отмечалось в статье.

Засилье в СМИ новостей о пророчествах Ванги, которые в большинстве случаев не сбывались, высмеивали в сети.

«Баба Ванга предсказывает, что [певица] Charli XCX получит премию "Грэмми" за лучший альбом года»;

«Ванга говорит, что у [блогерши] Дженни Приоли будет 100 тысяч подписчиков на YouTube»;

«Ванга предрекает, что сегодня вечером я буду есть мексиканскую еду», — шутили они.

«Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются покойники»

Одна из самых известных ясновидящих мира родилась в 1911 году в семье крестьян в городе Струмица на территории современной Северной Македонии. Она появилась на свет недоношенной, из-за чего родители первое время не давали ей имя, опасаясь, что девочка не выживет. Однако вскоре она окрепла, и ее назвали Вангелией, что в переводе с греческого языка означает «благая весть».

Когда Ванге было три года, ее мать скончалась. Отец же вскоре снова женился, и ребенка стала воспитывать мачеха. Согласно одной из легенд, девочка потеряла зрение в 12 лет: по дороге домой с пастбища ее застал ураган и унес на сотни метров. Когда Вангу нашли, она лежала придавленная ветками, а в ее глаза забился песок. В результате она ослепла.

С того момента, как утверждается, у Ванги появились сверхъестественные способности: она стала видеть будущее. К девушке начали регулярно приходить знакомые, которые задавали ей вопросы о судьбе своей и близких. Объясняя свой метод работы, ясновидящая отмечала, что всю информацию ей передавали духи, навещавшие ее вместе с гостями.

«Когда передо мной стоит человек, вокруг него собираются все умершие близкие. Они сами задают мне вопросы и охотно отвечают на мои. То, что я услышу от них, я и передаю живым», — Ванга, болгарская ясновидящая.

Во время Второй мировой войны к Ванге стали собираться очереди из людей, желавших у нее узнать, живы ли их родственники, воюющие на фронте. В 1942 году, как сообщает еще одна из легенд, у ясновидящей побывал царь Болгарии Борис III, которому она предрекла скорую кончину. Он ушел из жизни в следующем году.

После войны имя Ванги стало широко известно в странах социалистического блока. Провидицу стали посещать политики и бизнесмены, деятели искусства и науки. Среди ее известных гостей называли писателей Леонида Леонова и Сергея Михалкова, актрису Аллу Демидову, пресс-секретаря первого президента России Бориса Ельцина Сергея Медведева и нейрофизиолога Наталью Бехтереву.

По заверениям СМИ, Ванга предвидела ряд крупных мировых событий и оставила пророчества до 5079 года. Ясновидящая якобы предсказала Вторую мировую войну, аварию на Чернобыльской АЭС, распад СССР, смерть советского вождя Иосифа Сталина. Также ей приписывают пророчества о гибели принцессы Дианы, катастрофе атомной подлодки «Курск», терактах 11 сентября 2001 года в США.

Вокруг прорицательницы возникло множество мифов. Так, по слухам, Ванга могла работать на болгарские спецслужбы. Во время встречи с иностранными политиками и дипломатами она якобы узнавала от них сведения, которые затем передавала местной разведке. До сих пор эта версия вызывает споры — ни опровергнуть, ни подтвердить ее так и не удалось.

Ванга была замужем один раз. Ее супругом был Димитр Гуштеров, с которым она прожила в браке 20 лет. Он злоупотреблял алкоголем и скончался в 1962 году в возрасте 42 лет от цирроза печени. Детей у пары не было, после смерти мужа Ванга усыновила мальчика по имени Димитр и стала приемной матерью для девочки Виолетты. Ясновидящая скончалась в 1996 году от рака груди.

«Ничего подобного Ванга не произносила»

В России болгарская прорицательница возведена в культ. О Ванге пишут книги, снимают фильмы и сериалы. Телепередачи о ясновидящей всегда пользуются большим успехом. Кажется, что тема ее пророчеств для телевизионщиков неиссякаема: они находят все новые и новые предсказания, которые, по их заверениям, принадлежат провидице.

Например, в 2022 году Ванге Украине:

«Порох придет — развяжет войну. Потом придет зеленый господарь — веселый, всем будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство».

Утверждалось, что под Порохом имеется в виду бывший президент Украины Петр Порошенко, а под зеленым господарем — нынешний лидер страны Владимир Зеленский.

Однако экс-сотрудник 9-го Управления КГБ СССР Дмитрий Фонарев, изучавший феномен болгарской ясновидящей, уверен: пророчество об Украине на самом деле является выдумкой.

«Как можно верить словам Ванги об Украине? (…) Ничего подобного Ванга не произносила, это придумали не так давно и теперь выдают за пророчества», — возмутился он.

Еще при жизни Ванге любили приписывать предсказания, которые она никогда не озвучивала, рассказал журналист Анатолий Строев, который в 1980-х годах был собкором газеты «Комсомольская правда» в Болгарии. Он заявил, что ясновидящая никогда не говорила о предстоящей катастрофе с подлодкой «Курск» — предсказание придумали сами СМИ.

Кроме того, как отметил Строев, Ванга часто ошибалась. Так, в 1991 году, когда в Югославии пропали журналисты Гостелерадио СССР Виктор Ногин и Геннадий Куринной, у прорицательницы спросили, живы ли они. Ванга ответила положительно, однако через некоторое время выяснилось, что на самом деле представители прессы были расстреляны.

Строев также обратил внимание на то, что пророчества Ванги обычно сбывались лишь задним числом.

«Что-то случится — тогда и всплывает ее предсказание. Ученые предлагали: пусть Ванга конкретно скажет, что произойдет в Болгарии, мире через полгода, год, два. Запишем и проверим, когда придет срок. Конкретных пророчеств от нее так и не получили», — вспомнил журналист.

Он считает, что на самом деле ясновидящая была «старой больной женщиной», из которой сделали местную достопримечательность.

«Муж [Ванги] скончался от пьянства. Родственники сотворили из нее кумира. Потекли подарки, потом деньги. (…) Сама она, думаю, ни гроша не брала. Затем часть денег стала забирать местная власть», — пояснил он.

Версии о том, что болгарские власти использовали ее для привлечения туристов, придерживается и академик РАН, доктор физико-математических наук Евгений Александров. По словам ученого, благодаря слухам о сверхъестественных способностях Ванги село Рупите, в котором она проживала, превратилось из глухого места в центр паломничества людей со всего мира.

«Знаете, кто на Вангу молился больше всего? Таксисты, официанты в кафе, персонал гостиниц — люди, которые благодаря ясновидящей имели стабильный заработок. Все они охотно собирали для Ванги предварительную информацию: откуда человек приехал, зачем, на что надеется. А Ванга потом эти сведения выкладывала клиентам так, словно сама их увидела», — Евгений Александров, академик РАН.

«За ее словами кроется какая-то великая истина»

Рост популярности Ванги на Западе коснулся не только СМИ. Например, на видеохостинге YouTubе можно встретить десятки англоязычных роликов, посвященных ее предсказаниям. Видео о болгарской ясновидящей набирают сотни тысяч и миллионы просмотров.

«Баба Ванга — признанный феномен и мировое достояние»;

«Она потеряла зрение, но обрела возможность видеть другой мир»;

«Баба Ванга предсказывала будущее не ради денег, а ради помощи людям. Она могла бы заработать миллиарды и миллиарды долларов, используя свою славу, но у нее была широкая душа», — восхитились ею пользователи сети.

При этом не все комментаторы верят в то, что Ванга могла видеть будущее.

«Сейчас не Средневековье. Вы должны верить науке и эмпирическим данным, а не этой суеверной чепухе»;

«Честно говоря, ее имя похоже на шутку, так что я не знаю, как кто-то может безоговорочно верить ей»;

«Слепая ясновидящая баба Ванга несла полную чушь», — возмутились они.

При этом сегодняшнее увлечение Запада предсказаниями Ванги нельзя отрицать. Повышенный интерес к ней является частью общемировой тенденции, при которой люди обращаются к гадалкам во время неопределенности и кризиса, объяснил психолог Майкл Реннер. По его словам, пророчества дают человеку чувство контроля над ситуацией, придают ему уверенности.

«Когда происходит событие, которое, как кажется, соответствует предсказаниям бабы Ванги, это укрепляет веру в то, что за ее словами кроется какая-то великая истина. В результате привлекательность таких пророчеств усиливается», — Майкл Реннер, психолог.

Популярность ее предсказаний также может быть связана с предвзятостью людей к негативу. Это явление, как рассказал научный журналист, автор психологических книг Дэн Гарднер, проявляется в том, что человек обращает внимание на плохие прогнозы и запоминает их чаще, чем положительные. Предвзятость к негативу сформировалась во время эволюции и помогала человеку избегать опасностей, уверен он.