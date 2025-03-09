Народные приметы на 10 марта: что нельзя делать в этот день

Прозвище бессонный закрепилось за ним, потому что он мало спал. В день почитания святителя существует запрет на дневной и вечерний сон. На человека, нарушившего запрет, нападет кумоха (лихорадка).

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Она обитает за печкой подобно домовому. Это невидимое существо приносит в дом несчастья: добро пропадает, урожай гибнет, скотина болеет, в семье начинаются разлады. Если же кумоха нападет на человека, то его начинает крутить, трясти, к вечеру ноги ломит.

Считалось, что лихорадка зачастую привязывалась к людям во сне - являлась к спящему и целовала его. Однако напасть лихоманка могла и на дороге.

10 марта нельзя много спать.

Запрещается ходить по замерзшим водоемам и ездить по ним на лошадях - весенняя лихорадка схватит и начнет крутить кости, трясти тело и ломить ноги.

Нельзя думать о плохом - можно притянуть к себе много негатива.

Не стоит планировать стрижку - судьбу можно укоротить.

Нельзя выбрасывать из дома старые вещи - вместе с ним можно выкинуть все хорошее, что было в прошлом.

Не стоит пугать икающего человека - может начать заикаться.