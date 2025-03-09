Альфонсы XXI века. Каких женщин выбирают брачные аферисты?

Телефонные и кибермошенники в преддверии 8 Марта стали использовать схемы, связанные с праздником: рассылать вредоносные поздравительные открытки в социальных сетях и мессенджерах, фальшивые сообщения о распродажах и ложные предложения о знакомствах, передает корреспондент «МИР 24 Анастасия Глебова.

Начинающим аквариумистам часто рекомендуют выбирать рыбу неприхотливую, например, неона красного. Она не требует сложного ухода, эксклюзивного корма. Также брачные мошенники, выбирая себе жертву, редко замахиваются на «золотую рыбку, более капризную в содержании. Чтобы не тратить на нее больше, чем получишь.

Неон красный хорошо уживается в стае. Такой «аквариум с десятками рыбок завел себе Дмитрий Фролов альфонс общероссийского масштаба. За 20 лет в сачок преступника угодило несколько десятков женщин. Сумма ущерба 34 миллиона рублей. При этом Казанова не обладал выдающейся внешностью. Свой криминальный путь Дмитрий Фролов начал в 2002 году. Тогда по поддельным документам он арендовал два автомобиля и продал их. Был осужден. Вышел. Вероятно, еще в тюрьме у него созрел план по брачным аферам. С 2004 по 2007-й он обманул минимум 12 женщин. Снова осужден. Освободился в 2013-м и взялся за старое. Поймать преступника удалось только через 10 лет.

«24 установленных эпизода. Тоже оговорюсь, я понимаю и допускаю, что их было больше.

Своих нынешних жертв Фролов искал на сайтах знакомств. В анкете писал, что устал от одиночества, хочет создать семью. Имя и фамилию всегда указывал вымышленные свой настоящий паспорт Казанова намеренно уничтожил. А еще был «гастролером постоянно менял города, регионы, чтобы не нашли.

В Волгограде альфонс обманул владелицу салона красоты. Она осталась без трехкомнатной квартиры, единственной машины и с кредитом на полмиллиона рублей. Более двух лет «обрабатывал 50-летнюю москвичку, которая в итоге отдала ему поддержанную иномарку. А 43-летняя жительница Лобни лишилась почти миллиона.

Женщины были разные, словно аквариумные рыбки кто-то покрупнее, кто-то поменьше: разведенные, с ребенком или без, даже многодетные. Но главное одинокие, с тоской по сильному плечу. Хозяин любого аквариума заботится о своих подопечных подбирает корм, высаживает водоросли, чистит грунт, стекла. Так же и брачный аферист обхаживает свою золотую рыбку, чтобы сначала любоваться, а потом использовать. Главная задача пустить побольше пыли в глаза и усыпить бдительность.У Фролова была своя легенда. Чаще всего он представлялся бизнесменом. Для этого арендовал автомобиль с водителем или охранником. Сулил красивую жизнь. А потом просил у дамы деньги решение внезапных проблем и исчезал.

«Конечно, он привлекает внимание женщин, которым не удалось построить отношения, которые ищут подобного партнера, которые готовы авансировать ему свое доверие.

Схема не новая, но рабочая. Вот Антон Файзиев, герой-любовник, человек с двумя высшими образованиями. Представлялся секретным агентом, сотрудником ФСБ и даже пастором. Женщины передали ему тридцать тысяч долларов.

Александр Поклинов не только разрушил семью ростовчанки Валентины Савицкой, но и сделал ее бомжом. Очарованная женщина переписала на любовника единственную квартиру, а также автомобиль, чтобы избежать раздела имущества во время развода. Алгоритм, по ее словам, предложил Поклинов. Чтобы усыпить бдительность, он позвал замуж, подарил кольцо.

«Он настолько был белый и пушистый. Негатива вообще никакого не видно было. Сказать, что он дарил подарки какие-то, не было. Просто отношение было такое «я все для тебя сделаю.

Любопытно, что мужчина выждал три года это срок исковой давности, а только затем выставил жилье на продажу. Перестраховался. Получить обратно квартиру и иномарку даже через суд Валентина не смогла.

Берется за свои права Лидия Синева из Казани. Она подруга Валентины по несчастью. Тоже полюбила. Ее избранником стал красавчик-беженец из Ирака, ныне фитнес-тренер Хасан Али. Чувства так вскружили голову, что она его приютила, а потом оформила движимое и недвижимое имущество на мужчину якобы для получения гражданства и последующей свадьбы. Вот только восточная сказка быстро превратилась в ад.

«Это семейное гнездо, которое я решила улучшить, построила дом для того, чтобы мы туда все вместе переехали жить.

Возвращать «подарки бывший возлюбленный не собирается. Проиграв первый суд, обратился с жалобой в Верховный. Дело теперь на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Брачных аферистов не останавливают языковые барьеры, границы и даже неприступные стены тюрем. Среди злодеев есть и заключенные. Но они чаще действуют как телефонные мошенники. Их цель персональные данные, с помощью которых можно получить доступ к банковским счетам, или интимная переписка для последующего шантажа.

«Есть несколько портретов, несколько типажей жертв. Наиболее часто встречающиеся это неудовлетворенные собственными отношениями, неудовлетворенные самой собой женщины, которые фактически несчастны.

Главная наживка, которую используют преступники мечта о хорошей жизни, которой никогда у жертвы не было. Потерпевшие мошенника Дмитрия Фролова на очных ставках признавались, что много раз чувствовали подвох, но намеренно его игнорировали, чтобы продлить иллюзию счастья.Брачному аферисту Фролову грозит до 10 лет по статье о мошенничестве. Но таких, как он, на свободе тысячи. Чтобы не стать очередной «золотой рыбкой мошенника, нужно помнить: у него почти всегда нет друзей и родных, нет фотографии прошлой жизни, которая была до вас. Такой человек без прошлого должен как минимум насторожить.