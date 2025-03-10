Ученый объяснил, почему исследования возрождения мамонтов окутаны тайной

Проекты по возвращению к жизни шерстистых мамонтов окутаны завесой секретности, отметил ведущий научный сотрудник Геологического института РАН, исследователь древних млекопитающих Павел Никольский. По его словам, несмотря на интерес общественности к этой теме, специалисты, работающие в данной области, практически не раскрывают научному сообществу деталей своих исследований.

Почему проекты возрождения мамонтов окутаны завесой секретности
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По утверждению Никольского, компания, занимающаяся этим направлением, отличается исключительной закрытостью, что вызывает определенные подозрения. Он подчеркнул, что, зная многих специалистов, работающих в данной сфере, так и не смог получить от них какой-либо конкретной информации о ходе экспериментов.

Ранее американская биотехнологическая корпорация Colossal Biosciences сообщила о внедрении нескольких генов вымершего мамонта в ДНК грызунов. В результате были получены животные с признаками шерстистых млекопитающих. Следующим шагом компания планирует работать с ДНК современных слонов. Однако перспективы создания полноценного мамонта и его интеграции в дикую природу вызывают у ученых множество вопросов.

Специалисты сомневаются, что эти животные смогут адаптироваться к современным условиям. Никольский считает, что массовое заселение Северных территорий мамонтами могло бы оказать влияние на экосистему, изменяя структуру почвы и распространение растительности. Однако он также отметил в беседе с life.ru, что вероятность успешного воссоздания этих животных и их адаптации к новой среде крайне мала, поскольку климатические условия с момента их исчезновения значительно изменились.

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