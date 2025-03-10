Почему проекты возрождения мамонтов окутаны завесой секретности

Проекты по возвращению к жизни шерстистых мамонтов окутаны завесой секретности, отметил ведущий научный сотрудник Геологического института РАН, исследователь древних млекопитающих Павел Никольский. По его словам, несмотря на интерес общественности к этой теме, специалисты, работающие в данной области, практически не раскрывают научному сообществу деталей своих исследований.

По утверждению Никольского, компания, занимающаяся этим направлением, отличается исключительной закрытостью, что вызывает определенные подозрения. Он подчеркнул, что, зная многих специалистов, работающих в данной сфере, так и не смог получить от них какой-либо конкретной информации о ходе экспериментов.

Ранее американская биотехнологическая корпорация Colossal Biosciences сообщила о внедрении нескольких генов вымершего мамонта в ДНК грызунов. В результате были получены животные с признаками шерстистых млекопитающих. Следующим шагом компания планирует работать с ДНК современных слонов. Однако перспективы создания полноценного мамонта и его интеграции в дикую природу вызывают у ученых множество вопросов.

Специалисты сомневаются, что эти животные смогут адаптироваться к современным условиям. Никольский считает, что массовое заселение Северных территорий мамонтами могло бы оказать влияние на экосистему, изменяя структуру почвы и распространение растительности. Однако он также отметил в беседе с life.ru, что вероятность успешного воссоздания этих животных и их адаптации к новой среде крайне мала, поскольку климатические условия с момента их исчезновения значительно изменились.