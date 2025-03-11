Какую роль в истории страны сыграли спецслужбы

10 июля 1934 года был образован Народный комиссариат внутренних дел СССР — центральный орган государственного управления по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка. В его состав вошли главные управления государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. 15 марта 1946-го НКВД был расформирован и преобразован в два ведомства: Министерство внутренних дел СССР и Министерство государственной безопасности СССР, между которыми были разделены его функции. Наркомами внутренних дел в разные годы руководили Генрих Ягода, Николай Ежов, Лаврентий Берия и Сергей Круглов. Однако судьба каждого из них закончилась трагически. MIR24.TV рассказывает, как создавался Народный комиссариат внутренних дел.

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Советские спецслужбы

Органы власти, отвечающие за государственную безопасность, существовали в нашей стране несколько столетий. Еще при Алексее Михайловиче, в середине XVII века, был создан Приказ тайных дел, но, пожалуй, самым известным органом власти в цепи многих является НКВД, рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Юлия Надехина.

В 1934 году центральный исполнительный комитет СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР, на долгие годы ставшего главным политическим органом, обеспечивающим государственную безопасность.

Юлия Надехина,

кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ:

С 1934-го по 1936 год НКВД руководил Генрих Ягода. С его именем чаще всего связывают начало массовых репрессий, которые имели место после убийства Сергея Кирова. Как это часто бывало в нашей стране, подобные одиозные личности тоже попадали под маховик истории. Ягоду приговорили к расстрелу весной 1937 г. и даже личное обращение к И.В. Сталину ему не помогло. Среди историков бытует мнение, что Ягода был недостаточно суров для «очистки» страны от любого проявления оппозиции. 15 марта 1938 года он был казнен.

С 1936-го по 1938 год НКВД возглавлял Николай Ежов. Его называли «злобным карликом» не только за его маленький рост, но и за массовые аресты, карательные операции и расстрелы. С начала 1938-го наряду с руководством НКВД Ежов являлся наркомом водного транспорта. В августе того же года его первым заместителем стал Лаврентий Берия, присланный из Грузии, а уже в декабре Ежова отправили в отставку. Он прекрасно понимал, чем все закончится, так как сам много вложил в развертывание карательной машины. В феврале 1940-го военной коллегией Верховного суда он был приговорен к расстрелу.

С ноября 1938-го до декабря 1945 года руководителем НКВД был Лаврентий Берия. Первоначально перед ним ставилась задача ликвидировать «ежовщину. С этой задачей он справился легко. При его руководстве аппарат госбезопасности использовался для подавления внутрипартийных разногласий. С 1944 года Берия курировал все работы и исследования, связанные с созданием атомного оружия, проявив при этом незаурядные организаторские способности, — отметила Юлия Надехина.

Политическая борьба на этажах власти

В марте 1946 года НКВД СССР был преобразован в Министерство внутренних дел СССР. Министром был назначен Сергей Круглов, который до того возглавлял НКВД. Круглов занимал этот пост дважды.

После Великой Отечественной войны Берия продолжал курировать атомный проект в советское время, но после смерти Сталина он ненадолго стал министром внутренних дел СССР. На этом посту сосредоточил в своих руках контроль над всеми правоохранительными органами. Партийная и государственная верхушка очень опасалась за свое будущее в случае захвата Берией власти в стране. Против него был организован заговор: в июне 1953 года Берия был арестован и приговорен к расстрелу. Приговор был вынесен специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР 23 декабря 1953 года.

«В партийных и государственных верхах продолжилась борьба за власть, на этом этапе министром внутренних дел ненадолго был снова назначен Круглов. Уже в феврале 1956 года он был смещен со своего поста и назначен заместителем министра строительства электростанций, что, по сути, означало ссылку. С 1958-го Круглов находился на пенсии по болезни и инвалидности. В январе 1960-го Сергей Никифорович был исключен из партии. Спустя 17 лет он трагически погиб, попав под поезд. Получается, что и Ягода, и Ежов, и Берия, и Круглов ушли из жизни не по своей воле, — пояснила Юлия Надехина.

Многие факты остаются для широкой публики за кулисами истории, но можно предположить, что эти люди погибли потому, что много знали о высших партийных и государственных деятелях. В связи с этим Юлия Надехина вспоминает опричнину Ивана Грозного. Сначала он расправился с оппозиционерами, потом с членами их семей, а потом с теми, кто осуществлял казни первых двух групп. Круг замкнулся. Последствия опричнины очень печальны, но таким образом Грозному удалось окончательно оформить централизованное государство.

Надежда Капустина,

профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.: