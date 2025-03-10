Технологии, изобретенные человечеством за последние тысячу лет, направлены на то, чтобы облегчить работу памяти. Эти технологии создали современный мир, и они же изменили нас в культурном и в когнитивном плане.

Бытует ошибочное мнение, что великолепная память — это некий врожденный дар. Блестящую память можно развивать. Когда-то давно натренированная, дисциплинированная и развитая память не была такой редкостью, как сейчас. Люди вкладывали усилия в развитие памяти, в трудоемкую работу разума.

Тренировки памяти помогают в работе сотрудникам спецслужб. Разведчики ГРУ используют на практике технику запоминания, названную «Дворец памяти».

С античных времен

Эта техника идеальной памяти была изобретена 2500 лет назад в Древней Греции. Однажды поэт по имени Симонид принимал участие в каком-то торжестве. Чтобы развлечь гостей, он должен был читать свои стихотворные произведения наизусть. Это был человек, с хорошо натренированной памятью.

Когда античный поэт покинул празднество, случилась трагедия. Крыша здания обвалилась и придавила всех участников торжества. Все, кто были внутри, погибли. Их тела были искорежены до неузнаваемости. Никто не мог сказать, кто участвовал в празднике, кто где сидел. Родственники хотели опознать своих близких, чтобы захоронить должным образом. Двойное несчастье.

Благодаря своей памяти, поэт, оставшийся в живых, помог отдать последние почести. Он закрыл глаза и представил, где именно сидел каждый из гостей. В тот момент Симонид заставил работать свою визуальную и пространственную память.

Издание «Центральная Служба Новостей» рассказывает, как применить мнемонический прием «дворец памяти» в современном мире: «Человеку необходимо представить знакомое пространство, например, свой дом, после чего разложить по его комнатам фрагменты важной информации. Мысленное путешествие по такому пространству поможет восстановить необходимые детали».

Чемпионаты памяти

Каждую весну в Нью-Йорке проводится чемпионат США по запоминанию. Участники этого необычного состязания, не понаслышке знают про «дворец памяти». В большинстве своем, это вполне заурядные люди, обладающие обычной памятью. Но все они отмечают, что даже имея ординарные способности, можно научиться удивительным трюкам. Эти люди тренируются, используя античную технику, и не только. Каждый год появляются новые методы запоминания информации.

Американский журналист Джошуа Фоер побывал на чемпионате памяти в качестве обозревателя, а потом настолько вдохновился, что через год сам стал участником состязания. Упорные тренировки американца принесли ему победу. О скрытых возможностях памяти Фоер рассказал в своей книге «Прогулки по Луне с Эйнштейном».

Подобные чемпионаты памяти проводятся по всему миру. Медицинские исследования помогают понять, каким потенциалом обладают люди, упорно тренирующие память. Участников чемпионата просканировали на томографе, когда они запоминали визуальную и цифровую информацию (числа, лица, изображения снежинок). Оказалось, что у этих людей активизируются те участки мозга, которые отвечают за пространственную память и передвижения. Подробнее об эффективности мнемонических техник запоминания можно почитать в журнале Science Advances.