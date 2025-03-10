Когда стихийные бедствия объединяют: что такое «дипломатия землетрясений»

Дипломатия землетрясений – это термин, который описывает временное потепление отношений между странами после разрушительных природных катастроф. Он появился в конце 1990-х годов на фоне внезапного сближения Турции и Греции после разрушительных землетрясений, потрясших обе страны в 1999 году.

В августе 1999 года Турцию потрясло мощное землетрясение в Измите, унесшее жизни более 17 тысяч человек. Вопреки напряжённым отношениям, Греция одной из первых направила спасательные бригады и гуманитарную помощь. Спустя всего месяц аналогичное бедствие произошло в Афинах, и уже Турция отправила спасателей и поддержку.

Кто такие апатриды

Именно тогда термин «дипломатия землетрясений» прочно вошел в международные отношения, показывая, что даже заклятые враги могут объединиться перед лицом катастрофы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.