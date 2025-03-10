400-килограммовый дельфин запрыгнул в лодку к рыбакам

Рыбаки из Новой Зеландии отправились порыбачить и столкнулись с 400-килограммовым дельфином на собственной лодке. Об этом пишет News4jax.

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Владелец пятиметровой моторной лодки Дин Харрисон в начале марта вышел в открытое море с двумя друзьями, чтобы немного порыбачить. Мужчины бросили якорь и стали ловить рыбу недалеко от залива Мотукокако, рядом с берегом. Вскоре они заметили стаю дельфинов-афалин неподалеку. Никто не ожидал, что один из дельфинов запрыгнет прямо в лодку.

По словам Харрисона, они заметили черную тень, а затем животное весом 400 килограммов и длиной около 3,5 метра обрушилось рядом с ними на палубу. Дельфин начал биться в лодке, задел одного из мужчин, переломал все удочки и повредил носовую часть лодки.

Когда рыбаки пришли в себя, то попытались сбросить животное обратно в воду, но не смогли из-за его размеров. Тогда они связались с Агентством по охране природы и отправились к причалу, где их уже ждали рабочие. По пути мужчины поливали дельфина водой и прикрывали полотенцами от солнца.

На берегу представители народа маори помолились за дельфина, а затем вернули его в океан с помощью трактора. Они дали молодому животному имя Тоху, что в переводе с языка маори означает «знак». Харрисон решил дать своей лодке такое же имя.

Ранее сообщалось, что в заливе Кармел у берегов американского штата Калифорния заметили гигантскую стаю серых дельфинов. Она растянулась на несколько километров.