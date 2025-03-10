Правда и мифы о заградотрядах: как приказ «Ни шагу назад» спас СССР

В июле 1942 года за подписью Иосифа Сталина вышел приказ № 227, известный также как «Ни шагу назад!», который стал ответом на пораженческие настроения на фоне неудач в Красной армии. Он, в частности, предписывал предавать суду командиров за самовольное отступление, создавать штрафные батальоны и роты для провинившихся военных, а также армейские заградотряды с правом расстреливать паникеров. Документ породил множество споров, особенно после того как его обнародовали в 1988 году. NEWS.ru вспомнил, какие мифы связаны с этим приказом и в чем на самом деле была его суть.

Правда ли, что до приказа Сталина заградотрядов не было

Приказ № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» за подписью Иосифа Сталина был издан 28 июля 1942 года. Он требовал от командиров «ликвидировать отступательные настроения в войсках» и «пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше на восток».

Документ также требовал снимать с должностей и отдавать под суд тех военачальников, которые допускали «самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования».

В Красной армии вводились специальные части, состоявшие из нарушивших дисциплину «по трусости или неустойчивости». В частности, приказом № 227 создавались отдельные штрафные батальоны в составе фронтов и роты в составе армий, а также армейские заградительные отряды. При этом заградотряды НКВД в СССР существовали и ранее.

Почему остановить отступление Красной армии было так важно

Приказ был издан на фоне резкого обострения ситуации на фронте, когда Красная армия потерпела поражение в ходе Харьковской операции 1942 года, а также после неудачных боев под Воронежем, на Дону и в Донбассе. Из-за этого советские войска отступали с большими потерями до Волги и Северного Кавказа, а нацистские захватчики занимали стратегические промышленные и сельскохозяйственные районы СССР.

«Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину», — говорилось в приказе Сталина.

В связи с этим военным предписывалось «кончить отступление» и «упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

В документе признавалось, что у красноармейцев «не хватает порядка и дисциплины», поэтому в связи со сложившейся обстановкой «нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и соединения которых самовольно оставляют боевые позиции». Также Сталин приказывал радикальным образом бороться с ситуацией, когда «несколько паникеров определяли положение на поле боя», «увлекали в отступление других бойцов и открывали фронт врагу».

«Паникеры и трусы должны истребляться на месте. Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно являться требование — ни шагу назад без приказа высшего командования», — подчеркивалось в документе.

Правда ли, что приказ «Ни шагу назад!» придумал единолично Сталин

Первоначальный текст приказа № 227 в ночь на 28 июля 1942 года подготовил начальник Генерального штаба Красной армии Александр Василевский. Впоследствии генсек ЦК ВКП(б) и на тот момент нарком обороны СССР Иосиф Сталин лично отредактировал документ.

В книге «Рядом со Сталиным» историк Георгий Куманев приводил слова Александра Василевского. Тот утверждал, что глава партии большевиков и верховный главнокомандующий практически по-своему переписал текст:

«Первый вариант этого приказа я готовил сам. Правда, от того, что я написал, почти ничего не осталось. Сталин забрал мой проект и все искромсал».

Почему в Красной армии заградотрядов никто не видел

Как рассказал NEWS.ru военный историк Борис Юлин, самый распространенный миф о приказе «Ни шагу назад!» связан с тем, что из сложной ситуации на фронте большевики якобы могли выйти только с помощью заградотрядов и что такого больше нигде не было.

«На самом деле заградотряды практиковались и раньше, первое в истории упоминание таких структур относится к временам персидского царя Кира, который правил до нашей эры», — отметил собеседник NEWS.ru.

Говоря об опыте СССР во Второй мировой войне, Юлин отметил, что заградотряды создавались только для того, чтобы «подпирать наиболее неустойчивые соединения, чаще всего — штрафные».

«То есть большая часть Красной армии никаких заградотрядов в своем тылу не видела. Да и самих заградотрядов было очень мало. Например, на армию полагалось три-пять заградительных отрядов численностью до 200 человек в каждом. То есть от 600 до 1000 человек на армию, а армия — это от 50 тысяч до 100 тысяч человек», — отметил историк.

Стреляли ли заградотряды в своих

Борис Юлин особо подчеркнул, что в СССР существовало два типа заградительных отрядов. Те, которые действовали в структуре НКВД, не имели ничего общего с образованными 227-м приказом внутриармейскими заградотрядами, они не стояли за спиной военных на линии фронта.

«Это были структуры, которые действовали в глубоком тылу и, например, занимались отловом дезертиров», — объяснил историк.

Что касается внутриармейских заградотрядов, созданных приказом «Ни шагу назад!», то они, по словам Бориса Юлина, «практически никогда не открывали огонь по своим войскам».

«Основные их действия сводились к тому, чтобы ненадежные бойцы в тех же штрафных батальонах сражались более стойко», — уверен историк.

Правда ли, что отступления в Красной армии были запрещены

Как отмечает Борис Юлин, если на определенном участке фронта складывалась обстановка, при которой было необходимо отвести войска и отступить с занимаемого рубежа, то командование принимало соответствующее решение.

«Приказ лишь запрещал отступать без приказа командиров. Это как в фильме „Чапаев“: когда была психическая атака Каппеля, часть бойцов остались на позициях, а часть поддались панике и бросились бежать. Вот такое запрещалось. По приказу № 227 такие дезертиры подлежали зачислению в штрафные роты или, в особых случаях, расстрелу на месте», — отметил собеседник NEWS.ru.

Сколько красноармейцев воевало в штрафных подразделениях

По оценкам Бориса Юлина, в штрафных частях воевало «очень мало человек»:

«Через эти структуры прошло меньше 4% личного состава, а доля штрафников от общего состава воюющих на фронте в моменте составляла меньше 1% от общей численности войск. В штрафных ротах бойцы находились не всю войну, а три месяца либо до искупления вины кровью. Даже самое незначительное ранение приводило к переводу человека в обычные строевые части».

Правда ли, что приказ № 227 был скопирован с немецкого документа

Также историк Борис Юлин отметил, что приказ Сталина «был в значительной степени скопирован» с немецкого приказа во время наступления Красной армии под Москвой в конце 1941 года.

«Тогда германский фронт рушился, и группу армии „Центр“ охватили панические настроения. В итоге было принято похожее решение с созданием штрафных частей и заградотрядов. Наши в значительной степени использовали опыт противника», — сказал Борис Юлин.

В качестве подтверждения своих слов историк обратил внимание на фрагмент из приказа Иосифа Сталина от 28 июля 1942 года: