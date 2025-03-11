Какие праздники отмечают в России и мире 11 марта

11 марта в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «Съешь лапшу», День маленькой революции и День овсяных вафель с орехами.

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День «Съешь лапшу»

В День «Съешь лапшу» в США различные рестораны азиатской кухни соревнуются друг с другом в приготовлении разных блюд из лапши. Также в эту дату принято почитать лапшу быстрого приготовления и азиатскую кухню. Кроме того, 11 марта можно устроить домашнюю вечеринку для друзей с поеданием лапши.

День маленькой революции

В День маленькой революции принято устраивать небольшие изменения в своей жизни, например, перекрашивать волосы, менять что-то в интерьере дома или хотя бы поменять обои на рабочем столе компьютера. В эту дату принято совершать те поступки, на которые человек долго не решался.

День овсяных вафель с орехами

День овсяных вафель с орехами призван привлечь внимание людей к тому, что существует не только вкусный, но и полезный завтрак. Утром 11 марта принято готовить этот полезный десерт или же покупать его в магазине. К тому же в этот день можно найти в интернете историю появления овсяных вафель.