Женщина призналась мужу в симуляции оргазма и услышала неожиданный ответ

Женщина по имени Джун Ирвинг после десяти лет брака призналась мужу в том, что симулировала оргазмы, но он ей не поверил. О непростом разговоре и неожиданной реакции супруга она рассказала изданию HuffPost.

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По словам Ирвинг, она сама затеяла разговор о сексе. Женщина вспоминает, что в тот вечер они с мужем отправили четверых детей к родителям, а сами расположившись на диване и выпивали: он — пиво, она — вино. В какой-то момент она решила признаться, что никогда не испытывала оргазм.

«Я сказала это. И облегчение было мгновенным. Как освобождение от необходимости притворяться, чтобы скрывать правду, ночь за ночью. Год за годом», — отметила Ирвинг.

Однако, к удивлению женщины, муж ей не поверил.

«Что? Конечно, ты испытывала оргазм. Я видел, как это происходит. Это просто смешно», — сказал он.

Ирвинг утверждает, что ей пришлось убеждать супруга в правдивости своих слов и доказывать, что эротичные вздохи, сокращающиеся мышцы и выгнутая спина были частью тщательно отрепетированным притворством.

По словам Ирвинг, после этого разговора они с супругом продолжили жить вместе, но спустя два года все же развелись. Она убеждена, что уже тогда их брак разваливался, так как между ним не было настоящей близости, а общение ограничивалось такими темами, как дети и быт.

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