Как сибиряки гадают по «хлебным ушам»

Пельмени - это очень популярное блюдо в современной России. Принято считать, что такой полуфабрикат, приобретенный в магазине, особо прост и быстр в приготовлении. Любопытно, что примерно такого же мнения в старину придерживались сибирские путешественники. Они особо часто брали с собой в дорогу именно замороженные пельмени.

© Русская семерка

История пельменей

Вопреки широко распространенному мнению, пельмени - это не блюдо русской национальной кухни. Они были придуманы пермскими финно-угорскими народностями. О том, какой регион можно считать родиной этого сытного блюда, спорят Удмуртия и Республика Коми. Само слово “пельмени” тоже заимствовано, происходит оно от словосочетания пень нянь, что в переводе с пермских языков означает “хлебное ухо”. Историк кухни Вильгельм Похлебкин считал, что это кушанье было заимствовано русскими примерно в XIV - XV веках. Косвенным образом его гипотеза подтверждается тем, что в письменных источниках довольно рано фиксируются фамилии, производные от этого слова. Например - Пельменников.

Еда в дорогу

Сибиряки считали, что замороженные пельмени особо хороши в дороге. Часто бывало так, что во время их приготовления часть продукции проходила специальную обработку. Для этого брали самые миниатюрные изделия, варили до готовности, позже - жарили на сковороде со сливочным маслом, а потом замораживали. Так рождался на свет старинный сибирский “фастфуд”: такие пельмени были, практически, уже готовы к употреблению. Все, что требовалось от путешественника, это залить еду крутым кипятком.

Возможно, именно из-за традиции делать пельмени впрок в большом количестве, появился специальный сибирский способ приготовления. В этом рецепте тесто для пельменей готовят на крепком черном чае, а не на обычной воде. Такая процедура помогала заметно продлить сроки хранения замороженного продукта. Во время длительной заморозки пельменей мясо со временем начинало менять свои вкусовые свойства, постепенно их теряя. Поэтому сибирские хозяйки заметили, что использование черного чая при изготовлении теста помогает приостановить этот процесс. И действительно: ученые здесь полностью согласны с старинными русскими кухарками. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, замедляют процесс деградации вкусовых свойств мяса, делая пельмени более долговечными и аппетитными.

Пельмени в народной обрядности

Пельмени стали настолько любимы в Сибири, что с ними возникла своя ритуальная обрядность. Некоего рода - гадание. Когда хозяйка заготавливает на зиму огромное множество изделий, то она кладет в некоторые из них (как правило, в первый и последний пельмень) какую-то специальную начинку. Это может быть как что-то в принципе несъедобное (например, медная монетка), так и какая-либо приправа с резким, острым вкусом. Конечно, со стороны хозяйки это озорство и попытка пошутить над домочадцами. Хотя в это вкладывается и еще один смысл. Считается, что тот, кому попался пельмень с “сюрпризом”, отличается особой удачей.

Пристрастие сибиряков к пельменям было давно отмечено в русской литературе. Так, например, Гиляровский в книге “Москва и москвичи” рассказывает о трапезе сибирских промышленников: