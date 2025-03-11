План Даллеса—Вольфа: как США планировали помириться с Гитлером

В 1990-х годах в отечественной публицистике обсуждали «план Даллеса»: составленный якобы в конце Второй мировой войны документ американской разведки, в котором излагаются способы уничтожения СССР через моральное разложение. Это грубо сделанная фальшивка, но в истории существовал и реальный план Аллена Даллеса. Он надеялся договориться с немецкими войсками о капитуляции в Италии без участия в переговорах СССР, что было воспринято Сталиным как крайне недружественный жест. О том, как нацисты пытались с американцами сторговаться, — в материале «Газеты.Ru».

Альпийский пат

Во время Второй мировой войны в основе отношений между СССР и западными союзниками лежало одно незыблемое положение — необходимость уничтожить гитлеровскую Германию, из чего логически вытекал запрет сепаратных мирных переговоров с ней. Это обсуждали с момента вступления СССР в войну и первых контактов с Великобританией, а окончательно закрепили по итогам Тегеранской конференции 1943 года.

Но чем хуже становилось положение Рейха, тем сильнее его руководство рассчитывало на сепаратные переговоры и развал коалиции. Гитлер и Геббельс непрерывно фантазировали о ссоре Великобритании с СССР или США, а командиры рангом ниже пытались договориться о каких-нибудь хотя бы локальных уступках, в том числе для спасения самих себя. К началу 1945 года идеальная ситуация для этого сложилась на Итальянском фронте.

Как только в конце лета 1943 года англо-американские войска высадились в Италии, режим Муссолини пал, а новое правительство вступило в войну на стороне союзников. В ответ на это уже находившиеся в Италии немецкие войска оккупировали северную половину страны и по неизвестной причине встали на смерть южнее Рима, чтобы не пустить врага к Альпам. В течение 1944 года союзные войска продвинулись до самого севера Апеннинского полуострова, но дальнейшее продвижение не имело большого смысла. Германия отделена от Италии труднопроходимыми Альпами, и любые ресурсы британцам, американцам и французам было выгоднее бросать на фронт, который двигался от Нормандии к Рейну. Возникла патовая ситуация, в которой немецкие войска обороняли неизвестно что, но и просто убрать их оттуда было нельзя.

Эту проблему немцы попытались решить переговорами. Особенно в этом был заинтересован обергруппенфюрер Карл Вольф, командующий силами СС в Италии. Он был виновен в многочисленных военных преступлениях против итальянских мирных жителей, совершенных в ходе контрпартизанской борьбы, а также принял участие в Холокосте. На переговорах он надеялся облегчить свою участь после войны, которую Германия должна была неизбежно проиграть.

План Даллеса—Вольфа

Во время Второй мировой войны Аллен Даллес возглавлял бернскую резидентуру американского Управления стратегических служб — предшественника ЦРУ. Берн, как и вся Швейцария, служил разведывательно-торговым хабом для обеих сторон войны из-за нейтралитета швейцарского правительства. С учетом того, что из северной Италии в Швейцарию ведет прямой путь, неудивительно, что Вольф решил связаться с союзниками именно там.

У американской разведки был свой интерес касательно севера Италии. Ядром антинацистского сопротивления там были коммунисты, многие из которых даже не были связаны с советским НКВД или Коминтерном. Многие итальянские рабочие стали симпатизировать красным в качестве антитезы фашистскому режиму Муссолини, да и итальянские демократические антифашистские силы не могли предложить людям ничего внятного. Американцы боялись, что, если Германия капитулирует и немецкие войска перестанут существовать, территория на севере перейдет под власть коммунистов, которые просто так ее не отдадут под власть признанного правительства Италии.

Понимая это, Вольф прибыл в Цюрих 8 марта 1945 года вместе с группой ближайших помощников. Встреча с Даллесом прошла вечером того же дня на конспиративной квартире Управления. Обергруппенфюрер рассчитывал договориться с максимальной выгодой: по сути, он хотел негласного перемирия и прекращения бомбардировок перевала Бреннер, чтобы немецкие войска беспрепятственно отступили в Австрию. На тот момент немецкая группа войск C на севере Италии насчитывала около 800 тыс. человек. Это намного больше, чем обороняло от Красной армии Будапешт, и примерно равно немецким силам, защищавшим Берлин. Вольф надеялся, что эти войска будут использованы для защиты от Красной армии Вены, а саму предлагаемую сделку считал взаимовыгодной, поскольку нацисты переоценивали вражду между СССР и США.

В ответ американцы сразу дали понять: речь может идти только о капитуляции, пусть и хорошо организованной. Ни о каких «договорняках», способных подорвать отношения с СССР, не могло быть и речи, поскольку США надеялись, что Советский Союз будет играть важную роль в послевоенном мироустройстве и в ООН. Торговаться, по сути, было не о чем, но полномочий самого Даллеса было недостаточно даже для таких переговоров. Поэтому Вольф и американская разведка договорились встретиться еще раз, когда союзников будет представлять делегация высокопоставленных военных.

Тем же вечером Даллес доложил о переговорах командованию союзных войск в Италии, и те санкционировали начало операции «Санрайз».

Переговоры закончились, осадок остался

Несмотря на оптимизм Даллеса, операция завершилась провалом, а Вольф еле выжил. О переговорах узнал его начальник, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, который немедленно вызвал его к себе в Берлин в начале апреля. В нормальной ситуации это бы означало смертную казнь за самовольные переговоры с противником с целью ему сдаться, что означает государственную измену. Однако Гиммлер и сам искал способы договориться с западом, и потому между нацистами началась смысловая игра. Вольф объяснил начальству, что пытался договориться не о капитуляции и сложении оружия, а о выводе войск или хотя бы о какой-то паузе, или о чем-то еще, что пойдет на благо Рейха.

Гиммлер поначалу сделал вид, что поверил в эту ложь, но спустя две недели вновь вызвал Вольфа в Берлин и обвинил в измене в присутствии шефа РСХА (немецкий аналог НКВД) Кальтенбруннера. С помощью ряда аппаратных уловок и интриг тот сумел не попасть сразу в застенки Гестапо, а добился аудиенции лично с Адольфом Гитлером. В этом помогло наличие адресованного фюреру письма, написанного Рудольфом Раном, немецким послом в марионеточной Итальянской социальной республике. Ран был с Вольфом заодно и потому в письме заступился за обергруппенфюрера, что Гиммлер проигнорировать не мог.

Гитлер принял Вольфа и Кальтенбруннера 18 апреля, за полторы недели до самоубийства, когда Красная армия уже вела Берлинскую наступательную операцию. Фюрер прекрасно понимал, как много нацистов пытаются сбежать с тонущего корабля, и еще полгода назад, выслушав историю Вольфа, он бы распорядился его повесить. Однако к весне 1945 года Гитлер уже утратил волю к жизни и находился в прострации. Иногда у него были вспышки гнева, в ходе которых он хотел казнить предателей, но иногда он будто бы не вникал в речь собеседника и готов был кивать головой даже на нелепую ложь. Благодаря этому Вольфу удалось убедить главу рейха, что переговоры с американцами способны задержать начавшееся наступление союзников и позволят отступить к укрепрайонам в Альпах.

В итоге Вольф вернулся в Италию, но к этому моменту из переговоров вышла вторая сторона. Американский посол в СССР предупредил советское руководство об операции еще 12 марта, и нарком иностранных дел Молотов дал ответ: Советский Союз не возражает против подобных переговоров, но при условии, что на них будут присутствовать советские представители. В противном случае это будет рассмотрено как сговор с противником за спиной СССР.

В теории пустить советскую делегацию на переговоры было можно, но на практике не существовало никакого способа тайно перевезти советского генерала в Швейцарию. Поэтому просьбу проигнорировали, что привело к крупному дипломатическому скандалу: Сталин стал обвинять США и Великобританию в пренебрежении интересами СССР и требовал немедленно прекратить любые сепаратные переговоры, о чем бы они ни шли. Видимо, советский вождь опасался, что одной лишь капитуляцией итальянской группировки дело может не ограничиться.

В итоге Рузвельт решил не ссориться и направил Сталину письмо: «Благодарю Вас за Ваше искреннее пояснение советской точки зрения в отношении бернского инцидента, который, как сейчас представляется, поблек и отошел в прошлое, не принеся какой-либо пользы. Во всяком случае, не должно быть взаимного недоверия, и незначительные недоразумения такого характера не должны возникать в будущем. Я уверен, что, когда наши армии установят контакт в Германии и объединятся в полностью координированном наступлении, нацистские армии распадутся». Это письмо было получено Сталиным 13 апреля, на следующий день после смерти американского президента.

Операцию «Санрайз» приказали прекратить, и Даллес остался не у дел — хотя сам он считал, что был на пороге большого успеха, в том числе своего личного. Инцидент омрачил американо-советские отношения и стал одной из предпосылок будущей Холодной войны — хотя, конечно, она была неизбежна и без него.

Единственным победителем в той ситуации оказался Вольф, который из-за покровительства американской разведки смог избежать серьезного наказания за военные преступления и всего лишь пробыл три года в трудовом лагере.

Операция «Санрайз» — единственный существовавший в реальности план Даллеса, направленный (в какой-то степени) против СССР в годы Второй мировой войны.