Как в окрестностях Чернобыля живут дикие коровы и «бронированные» черви

Почти десять лет в окрестностях Чернобыля живет стадо одичавших коров. Расставленные учеными фотоловушки доказывают, что бывшие домашние животные чувствуют себя вполне комфортно. Как живут чернобыльские буренки, и как повлияла на их потомство радиация?

© Соцсети

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Услышав словосочетание «зона отчуждения», нетрудно представить себе пустынные земли, сухостой, кривые деревья. Так окрестности Чернобыля представляет себе среднестатистический обыватель. Но на самом деле жизнь в этих землях продолжается.

После масштабной эвакуации конца 80-х часть людей вернулась. Кто-то не смог привыкнуть к новым условиям жизни в городе, а у кого-то просто не было другого жилья.

Привыкшие к сельской жизни самоселы трудности существования в зоне отчуждения встретили с поднятой головой. Главный источник пищи для них — грибы, ягоды, выращенные на огороде овощи и, конечно, скотина. Раз в полтора месяца из Иванковского райпотребсоюза приезжает передвижная лавка, привозящая бытовые мелочи, лекарства, средства гигиены.

© Те самые одичавшие коровы

Две семьи самоселов в Чернобыле и в селе Лубянка держали коров. Это были буренки самой распространенной на Полесье украинской черно-пестрой породы. В 2016 году умерла последняя хозяйка стада, баба Оля, и коровам не оставалось ничего иного, кроме как учиться выживать самостоятельно.

Спустя несколько лет без человека стадо одичало, начало прятаться в кустах при виде машин. Ученые расставили фотоловушки, чтобы вести наблюдение за дикими коровами. Похоже, животные сумели адаптироваться к новым условиям. Далеко от прежних мест обитания они не отходят по причине страха перед людьми и техникой.

Вместо коровника используют многочисленные заброшенные здания. Пищей буренкам служит трава, которой в достатке на нетронутых десятки лет территориях. Зимой они выкапывают сухую траву из-под снега.

Судя по наблюдениям, коровы научились скрываться от голодных волков в зданиях, куда они уходят на ночь. Днем обычно пасутся в лесах.

© Дикие животные в радиоактивной зоне чувствуют себя бодро

Эта необычно теплая зима позволила буренкам сохранить стадо почти в полной сохранности, но в особо лютые зимы потерь было много.

Ученых особо интересует, как радиация влияет на потомство коров. В Сети распространяются мифы о том, что зону отчуждения заполонили мутанты, но служители науки специально запустили стало коров жить рядом с «заглушенным» четвертым реактором Чернобыльской АЭС.

Коровы питались травой, в которой якобы столько радиации, что все следующие поколения должны рождаться с мутациями. Но за целых десять лет ни одного теленка с отклонениями так и не родилось.

А выжившие буренки тоже не жалуются. Наблюдатели утверждают: животные здоровы, плодятся и могут защищать свое потомство.

© Животные в заброшенной Припяти

Годзилл не обнаружено

Вполне возможно, что телята и правда приобрели какие-то особенности, чтобы адаптироваться к высокому уровню радиации. Но внешне это не проявляется.

А вот у чернобыльских лягушек изменения налицо. Ученые собрали 200 особей из 12 прудов и выяснили, что у квакш, обитающих в местах с повышенным уровнем радиации, окрас кожи намного темнее. Нашлись и полностью черные лягушки.

Биолог Тим Муссо провел свое исследование влияния радиации на чернобыльскую фауну. Например, он сообщил о ласточках с более устойчивыми к внешним воздействиям бактериями.

Специалисты из Нью-Йоркского университета провели исследования червей-нематод из чернобыльской зоны. Оказалось, что они менее восприимчивы к радиации, чем их необлученные сородичи.