Как климат Земли угрожает спутникам на орбите

Изменяющийся климат угрожает спутникам на орбите — инженеры
Исследование инженеров MIT, опубликованное в Nature Sustainability, показало, что выбросы парниковых газов изменяют плотность верхних слоев атмосферы, что со временем приведет к увеличению космического мусора и снижению числа спутников, которые могут безопасно функционировать.
Как так происходит?
Парниковые газы нагревают нижние слои атмосферы, но в верхних слоях — в частности, в термосфере — они, наоборот, вызывают охлаждение и сжатие. Это уменьшает плотность воздуха, а значит, ослабляет атмосферное сопротивление, которое помогает спутникам и мусору сгорать в атмосфере. В результате объекты на орбите остаются там дольше, создавая риск столкновений.
Вот к каким выводам пришли ученые:
- К 2100 году количество спутников, которые могут безопасно работать на низкой околоземной орбите (до 2000 км), может сократиться на 50-66%.
- Уже сегодня на этой высоте находятся более 10 000 спутников, их число стремительно растет за счет мегасозвездий, таких как Starlink от SpaceX.
- Если ничего не менять, столкновения могут вызвать эффект Кесслера — это ситуация, когда космический мусор на орбите Земли начинает сталкиваться друг с другом, создавая еще больше обломков, вызывая цепную реакцию. В результате атмосфера станет непригодной для работы спутников.
«Наше влияние на количество парниковых газов здесь, на Земле, влияет на то, как мы сможем использовать спутники в течение следующих 100 лет», — говорит Ричард Линарес, соавтор исследования
Исследование подчеркивает необходимость как контроля выбросов, так и разработки новых стратегий управления спутниками. Ученые призывают к более строгому регулированию запуска космических аппаратов и активным мерам по удалению мусора.
«Атмосфера помогает естественным образом избавляться от космического мусора. Но если ее свойства будут также изменяться, проблема мусора на орбите только усугубится», — поясняет ведущий автор Уильям Паркер.