Как климат Земли угрожает спутникам на орбите

Исследование инженеров MIT, опубликованное в Nature Sustainability, показало, что выбросы парниковых газов изменяют плотность верхних слоев атмосферы, что со временем приведет к увеличению космического мусора и снижению числа спутников, которые могут безопасно функционировать.

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Как так происходит?

Парниковые газы нагревают нижние слои атмосферы, но в верхних слоях — в частности, в термосфере — они, наоборот, вызывают охлаждение и сжатие. Это уменьшает плотность воздуха, а значит, ослабляет атмосферное сопротивление, которое помогает спутникам и мусору сгорать в атмосфере. В результате объекты на орбите остаются там дольше, создавая риск столкновений.

Вот к каким выводам пришли ученые:

К 2100 году количество спутников, которые могут безопасно работать на низкой околоземной орбите (до 2000 км), может сократиться на 50-66%.

Уже сегодня на этой высоте находятся более 10 000 спутников, их число стремительно растет за счет мегасозвездий, таких как Starlink от SpaceX.

Если ничего не менять, столкновения могут вызвать эффект Кесслера — это ситуация, когда космический мусор на орбите Земли начинает сталкиваться друг с другом, создавая еще больше обломков, вызывая цепную реакцию. В результате атмосфера станет непригодной для работы спутников.

«Наше влияние на количество парниковых газов здесь, на Земле, влияет на то, как мы сможем использовать спутники в течение следующих 100 лет», — говорит Ричард Линарес, соавтор исследования

Исследование подчеркивает необходимость как контроля выбросов, так и разработки новых стратегий управления спутниками. Ученые призывают к более строгому регулированию запуска космических аппаратов и активным мерам по удалению мусора.