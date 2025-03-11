Два игривых оленя парализовали работу целого аэропорта

В японском городе Титосэ на острове Хоккайдо пара оленей парализовала работу крупного аэропорта, прогулявшись по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Они появились там примерно в 10 утра по местному времени и около часа не давали взлететь самолетам, бегая друг за другом. Отогнать парнокопытных с ВПП удалось только к 10:50, за это время четырем самолетам пришлось сменить пункты посадки, а еще три сделали круг перед тем как приземлиться в Титосэ. Видео с игривыми оленями быстро облетело СМИ и вызвало восторг у пользователей сети.

"Эти двое наверняка просто опаздывали на самолет", — комментарий пользователя в соцсетях.