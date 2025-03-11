Огромный скелет неизвестного существа обнаружен на морском дне

В 2017 году глубоководный аппарат, проводя обычные исследовательские работы на дне Средиземноморья, наткнулся на необычный скелет. Ни первооткрыватели, ни эксперты по морской биологии не смогли определить его принадлежность.

Особенно удивил огромный размер скелета, превышающий 30 метров. Изначально предполагалось, что это останки кита, но строение скелета не соответствовало китообразным.

Исследователи записали видеоматериал и передали его Дэборе Хэтсвелл, криптозоологу и специалисту по паранормальным явлениям. По ее словам, материал был предоставлен сотрудником газовой и нефтяной отрасли, который вместе с коллегами обнаружил загадочный скелет при помощи дистанционно управляемых аппаратов, фиксировавших рельеф морского дна.

Хэтсвелл отвергла предположение о принадлежности останков древним динозаврам или другим представителям той эпохи, считая существо гораздо более "молодым". Отсутствие черепа значительно затрудняет идентификацию.