Почему первая свадьба Высоцкого оказалась и странной, и смешной

Даже многие друзья Владимира Высоцкого не знали о том, что до встречи с Людмилой Абрамовой он уже был женат. Первой супругой артиста стала его коллега Иза Жукова. Влюбленным пришлось преодолеть немало препятствий для того, чтобы зарегистрировать свои отношения. Да и свадебное торжество выдалось и странным, и смешным одновременно.

Вместе и порознь

Первый брак Владимира Высоцкого не складывался уже с первых дней. И дело было вовсе не в отношениях между Высоцким и его избранницей Изольдой Жуковой, которая тоже училась в школе-студии МХАТ. Зинаида Агеева в своей книге «Я лечила Высоцкого» писала, что Жукова была первой настоящей любовью артиста. Однако в паспорте девушки, оказавшейся на год старше Высоцкого, уже стоял штамп. Долгое время Изольде не удавалось развестись, поэтому молодые люди жили в гражданском браке.

После того, как Изольда Жукова получала диплом, ее по распределению направили на работу в Киевский театр. Владимир Высоцкий, которого приняли в Московский драматический театр, регулярно навещал возлюбленную и писал письма. Есть версия, что Жукова даже пыталась устроить Высоцкого в тот же театр, но из этого ничего не вышло. Зато бабушка барда, работавшая в Киеве косметологом, а потому имевшая множество влиятельных знакомых, помогла Жуковой наконец получить развод.

Укротительница тигров

В 1960 году Изольда Жукова вернулась в Москву. На 25 апреля того же года была назначена церемония бракосочетания. Праздник выдался странным и смешным одновременно. Если верить Юрию Сушко, автору книги «5 любимых женщин Владимира Высоцкого», колец у молодоженов не было: все сбережения ушли на поездки Высоцкого в Киев. Свадьбу тоже решили отметить не в ресторане, а в двухкомнатной квартире на Большом Каретном.

Но самое смешное произошло во время регистрации. Жукова вспоминала: «В Рижском ЗАГСе, где нас расписывали, вместо марша Мендельсона звучала музыка из фильма «Укротительница тигров»». Неизвестно, кто поставил не ту пластинку, но хохотали все. От смеха из рук невесты дважды выпадал скромный свадебный букетик подснежников. В довершении ко всему новоиспеченным супругам актер Геннадий Ялович подарил огромного дога. Поначалу пес всех забавлял, но через пару дней Высоцкий позвонил Яловичу и попросил: «Забери его к черту!».

Снова развод

Несмотря на то, что Изольда Жукова даже спустя много лет утверждала, что после свадьбы с Владимиром Высоцким она оказалась в «необыкновенной атмосфере», серые будни давали о себе знать. Владимир Семенович пытался устроить жену в столичный театр, но все было тщетно. В итоге, если верить биографу Федору Раззакову, Жукову пригласили на работу в Ростов-на-Дону. Тем временем в сентябре 1961 года Высоцкий познакомился с Людмилой Абрамовой, которая впоследствии стала его второй супругой.

О романе между Высоцким и Абрамовой, а также о беременности последней Изольда Жукова узнала от подруги, позвонившей ей в Ростов-на-Дону. Для Жуковой, у которой за несколько лет до этого случился выкидыш после того, как свекровь устроила скандал, заявив, что не хочет становиться бабушкой, эта новость стала страшным ударом. Но Жукова все же связалась с мужем и попросила объяснений, но тот солгал, сказав, что все это неправда. Изольда не поверила, повесила трубку и уехала в Пермь. Высоцкий даже не знал ее нового адреса. Только чуть позже они развелись официально.