Кем была первая «ночная ведьма» — Герой СССР

В преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает о героях Советского Союза, об их боевых заслугах и о подвигах. Одна из них — лётчица женского полка ночных бомбардировщиков, первой удостоенная звания Героя СССР, Евдокия Носаль. Женщина отправилась на фронт добровольно — мстить фашистам за смерть сына. На фронте за год выросла из рядового лётчика до замкомандира эскадрильи. Носаль мечтала сделать 1 тыс. боевых вылетов, но судьба распорядилась иначе.

Евдокия Ивановна Носаль родилась 13 марта 1918 года в селе Бурчак Запорожской области в крестьянской семье. С ранних лет девочка мечтала стать учительницей, поэтому после окончания педучилища сразу пошла работать в школу Николаева. Вместе с работой появилось и хобби. Последовав призыву «Комсомолец — на самолёт!», Евдокия записалась в аэроклуб.

Новое увлечение быстро переросло в профессию. Девушка окончила Херсонскую авиационную школу и стала инструктором. Личная жизнь сложилась так же стремительно: девушка вышла замуж за лётчика Григория Перепелицу, которого всю жизнь потом называла просто Грицко.

В размеренную и счастливую жизнь семьи вмешалась Великая Отечественная война, заставшая супругов в пограничном Бресте. Григорий успел помочь беременной Дусе эвакуироваться к родне в Запорожье, а сам улетел на боевое задание. В дороге появился на свет долгожданный первенец, которому суждено было прожить лишь сутки: роддом превратился в руины после бомбардировок фашистов. Саму Евдокию Носаль достали из-под развалин в бессознательном состоянии.

Но смерть продолжала преследовать её. По дороге к родному дому машина, в которой ехала девушка, была обстреляна. Все женщины, кроме Дуни, погибли. Позже она напишет сестре так:

«Наверное, я очень счастливая, если уцелела одна из 20 женщин, находившихся со мной в машине. Немцы строчили из пулемётов с бреющего полёта, и бомбы сыпались без конца…»

В селе Носаль объявила своим родным о желании идти на фронт — мстить фашистам.

«Выручай, дружочек!»

«Ночные ведьмы» — так фашисты прозвали лётчиц 46-го гвардейского Таманского дважды орденоносного полка ночных бомбардировщиков. Свои же ласково называли его «Дунькиным полком». Евдокиями в нём звали многих девушек, включая командира и комиссара.

С 1942 года Носаль оказалась в составе полка рядовым пилотом, но очень быстро выросла до замкомандира эскадрильи. Боевой счёт лётчицы стремительно увеличивался. Только за 20 дней 1942 года она совершила 95 боевых ночных вылетов на уничтожение механизированных частей и живой силы противника, водных переправ, железнодорожных эшелонов, складов. В результате точного бомбометания вызвала в стане врага десять сильных очагов пожара, 18 сильных взрывов с пламенем и уничтожила одну переправу. За выдающиеся успехи Носаль была награждена орденом Красной Звезды, а позже и Красного Знамени.

«Дусю Носаль нельзя было назвать ни красавицей, ни дурнушкой. В ней всё выглядело довольно обычно. Среднего роста, темноволосая, с бледноватым лицом, она не производила с первого взгляда особого впечатления. Не совсем обычными были, пожалуй, только… Дусины глаза — они редко бывали весёлыми, даже когда Дуся смеялась. В них постоянно проглядывали затаённые думы, напряжённая мысль. Острый блеск их говорил о большой внутренней силе… Летала она очень хорошо, грамотно, чисто, смело и с какой-то непонятной жадностью. По числу боевых вылетов она занимала одно из первых мест» — так вспоминала о своей близкой боевой подруге Герой СССР Раиса Аронова.

После двух правительственных наград Носаль ещё 139 раз летала на бомбардировку фашистов. Её мастерство росло, как и точность бомбометаний по расположениям немецких войск.

«Дуся старалась забыть всё это. Летала, летала и каждую ночь успевала сделать больше боевых вылетов, чем другие, — говорила, что хочет, чтобы их было не меньше тысячи. Она всегда была первой», — вспоминала те дни в своей книге «От заката до рассвета» сослуживица Наталья Меклин-Кравцова.

По воспоминаниям подруг, Дуся всегда летала с фотографией мужа на приборной доске её самолёта. Муж Евдокии Григорий в то время находился за Уралом: готовил лётчиков-истребителей. На фронт его не отпускали. Незадолго до смерти Евдокия напишет супругу: «Можешь поздравить с 300-м боевым вылетом. Ты летаешь вместе со мной. У меня на доске приборов вместо часов — твоё фото. Кто бы ни посмотрел, говорит, что я хитрая: мне не страшно летать, потому что ты со мной. Иногда случаются тяжёлые минуты, смотрю на тебя и говорю: «Помоги, выручай, дружочек!»

«Салют из винтовок»

В ночь на 23 апреля 1943 года Носаль совершит свой последний, 354-й боевой вылет. Советские войска с трудом преодолевали немецкую систему укреплений под Новороссийском. Бомбардировщики получили приказ бомбить живую силу и технику врага. При возвращении с боевого задания самолёт Носаль был атакован. В результате обстрела Евдокия была убита осколком снаряда, попавшим в висок. Напарница Носаль штурман Ирина Каширина смогла в одиночку довести самолёт до аэродрома и посадить его.

Лётчица Евгения Руднева, которая позже погибнет в небе над Керчью, так написала в своём дневнике: «24 апреля. Вчера утром прихожу к штурманам, собирающимся бомбить, поругала их за отсутствие ветрочётов и спрашиваю Нину Ульяненко: «Да, Нина, ты была на полётах, как там, всё в порядке?» Нина странно взглянула на меня и каким-то чересчур спокойным голосом спрашивает: «Что — всё в порядке?»

— Ну, всё благополучно?

— Дусю Носаль убили. Мессершмит. У Новороссийска…

Я только спросила, кто штурман. «Каширина. Привела самолёт и посадила». Да, у нас всякий раз что-то новенькое. И обычно всякие происшествия на старте бывают без меня. Дуся, Дуся… Рана в висок и затылок, лежит как живая… А её Грицко в Чкалове…

А Иринка молодец — ведь Дуся навалилась на ручку в первой кабине, Ира привставала, оттягивала её за воротник и с большим трудом вела самолёт. Всё ещё надеялась, что она в обмороке…

Что бы я вчера ни делала, всё время думала о Дусе. Но не так, как это было год назад. Теперь мне стало гораздо тяжелее, Дусю я знала близко, но сама я, как и все, стала другой: суше, черствее. Ни слезинки. Война. Только позавчера летала я на эту цель с Люсей Клопковой… Утром мы с ней со смехом выпили за то, что нас не подбили: мы слышали под плоскостями разрывы зениток, но они нас не достали…»

25-летнюю Евдокию Носаль похоронили с воинскими почестями в посёлке городского типа Пашковский. «Прозвучал салют из винтовок. Низко-низко пролетела пара истребителей. Они покачали крыльями, посылая прощальный привет», — напишет в дневнике лётчица Руднева.

© Построение личного состава 588-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка в пункте базирования в станице Ассиновской. Докладывает командир 2-й эскадрильи лейтенант Серафима Амосова. 09.09.1942 // РИА Новости

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии младшему лейтенанту Носаль Евдокии Ивановне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В представлении к званию среди прочего значится следующее: «Всего за период участия на фронте Отечественной войны совершила 354 боевых вылета ночью. Боевой налёт — 489 часов. Сброшено 47 950 кг бомб разного калибра. Техника пилотирования отличная. Летает в сложных метеоусловиях днём и ночью отлично. В поисках цели настойчива».

Память о Дусе Носаль сохранилась во многих дневниках и очерках её подруг, некоторые из них также были удостоены звания Героя СССР.

Именем Евдокии Носаль названа школа в её родном селе, а также школа №58 в Краснодаре. В посёлке городского типа Михайловка Запорожской области на площади Победы установлен бюст лётчицы. Ежегодно российская Федерация прыжков на батуте проводит всероссийский детско-юношеский турнир памяти Е.И. Носаль в Краснодаре.