Великая Китайская стена — одно из самых масштабных сооружений в мире, её длина превышает 21 000 км. Она начала строиться в III веке до н. э. при Цинь Шихуанди как цепь укреплений для защиты от кочевников. Позже, во времена династии Мин (1368–1644), стену значительно укрепили, и она приобрела современный вид. О том, как гигантскую стену, построенную без техники, укрепляли рисом, можно узнать на сайте Туристас.

Строительство велось с учётом природных условий: в степях использовали утрамбованную землю, в пустынях — смесь песка и щебня, а в горах — каменные блоки. Однако наиболее необычной технологией стало использование рисового цемента. Смесь варёного клейкого риса и извести обеспечивала прочность кладки, помогала противостоять землетрясениям и сохранила многие участки стены до наших дней.

Даже спустя века стена продолжает удивлять. В 2023 году археологи обнаружили её подземные участки в пустыне Гоби, а исследования показывают, что первые укрепления могли появиться ещё раньше правления Цинь Шихуанди. Возможно, именно сочетание мастерства древних строителей и уникальных технологий помогло стене пережить тысячелетия.