Как Наполеон повторил библейское чудо

Описанное в Библии чудо, когда перед Моисеем и иудеями расступается море, позволяя им скрыться от армии фараона, современные ученые попытались обосновать рационально. Не Бог сотворил это, а природа. Но есть ли противоречие в этих двух постулатах?

© Жан-Леон Жером «Бонапарт в Египте», 1863 г.

В Священном Писании сказано, что сильный восточный ветер гнал море всю ночь, в результате воды расступились. Библейская версия гласит, что ветер возник в ответ на взмах жезлом.

Исследователи, разумеется, в первую очередь, задались вопросом, где именно произошло это событие. Считается, что место пересечения Моисеем моря - залив Акаба. Глубина вод там достигает 900 метров, и ученые отринули эту версию.

По их мнению, речь в Библии идет о северной части Суэцкого канала, характеризующейся глубиной всего 20-30 метров.

Поводом задуматься над загадкой расступившихся волн стало описание личного секретаря Наполеона Луи-Антуана Фовеле, зафиксировавшего случай перехода полководца через Суэцкий залив. Он на лошадях с частью войска перешел залив во время отлива.

По мнению научного сотрудника американского ведомства National Oceanic and Atmospheric Administration, (Нацуправление океанических и атмосферных исследований, NOAA) Брюса Паркера, иудейскому лидеру могло быть известно об отливах и приливах.

Другой исследователь, профессор океанологии Натан Палдор из Иерусалимского университета отметил, что дно Красного моря обнажается, когда со стороны устья залива дует сильный ветер. Он уточнил, что достаточно было скорости ветра 65-70 км/ч.

Как сообщают специалисты, при очень сильном ветре (до 100 км/ч), дующем в одном направлении в течение 12 часов, в воде вполне мог сформироваться проход. Моделирование показало, что расступившиеся волны могли держаться до четырех часов.

Другие версии

Версия с ветром не является единственной. В публикации Daily Mail, посвященной разгадке тайны, говорится о так называемых волнах Россби.

Волны Россби возникают как в океане, так и в атмосфере из-за вращения Земли. При небольшой амплитуде длина их может достигать сотен и даже тысяч километров. Некоторые волны Россби могут существовать в океане несколько лет.

Это явление формирует течения, а движение водных частиц вверх может способствовать подъему вод.

Ученые подчеркивают, что должны сложиться уникальные условия для того, чтобы «волны расступились», но все они являются «физически осуществимыми».

Какая версия является наиболее близкой к истине, установить точно нельзя. Но, как пишет британское издание, «для подвига Моисея не требовалось божественного вмешательства».

С другой стороны, верующий человек скажет, что все природные явления так или иначе являются следствием божественной воли. Но это уже вопрос теологии и личной веры каждого.