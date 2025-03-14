В 2200-летнем погребении нашли «Красную принцессу Шелкового пути»

Археологи в Китае сделали редкое открытие: захоронение женщины возрастом 2200 лет, зубы которой были покрыты киноварью — токсичным красящим веществом. Это первый случай в мире, когда киноварь была найдена на зубах человека, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Archaeological and Anthropological Sciences. Киноварь — это минеральное соединение ртути и серы, использовавшееся с IX тыс. до н. э. в религиозных церемониях, искусстве и для нанесения на тело.

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Археологи открыли эти необычные останки при раскопках кладбища в городе Турфан в Синьцзяне, северо-западный Китай. Ученые предположили, что похороненные в этом некрополе принадлежали к конной скотоводческой культуре Субейси, распространенной в Турфанской впадине почти 3000 лет назад. Кладбище находилось на Шелковом пути, который связывал страны Европы и Азии и был важным торговым маршрутом.

Одно из захоронений содержало останки четырех человек, включая подростка. На зубах одного из взрослых скелетов оказались следы красного пигмента. Анатомический анализ показал, что это была женщина в возрасте от 20 до 25 лет. Исследователи соскоблили образец пигмента и изучили его с помощью методов спектроскопии, которые подтвердили, что это киноварь, смешанная с белком животного происхождения, например, яичным желтком или белком.

Археологи дали женщине прозвище «Красная принцесса Шелкового пути» — отсылка к «Красной королеве» майя из Мексики, чье тело было покрыто киноварью. Однако неизвестно, почему ее зубы были выкрашены в красный цвет. Возможно, это связано с представлениями о красоте, социальным статусом или шаманскими практиками, предположил руководитель исследования Цянь Ван, профессор биомедицинских наук в стоматологическом колледже Техасского университета A&M. В регионе уже находили мумии с лицевыми рисунками и татуировками.

Его коллега Ли Сун, соавтор исследования, профессор геологии в колледже Коллин в Техасе, отметила опасность киновари: ее частички могли вдыхаться женщиной и ее близкими, что могло вызывать неврологические нарушения: головные боли и тремор. Однако явных следов отравления ртутью у женщины обнаружено не было, возможно, из-за недостаточного воздействия токсина.