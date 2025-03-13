История образования города Себеж

В Псковской области на границе с Латвией и Беларусью между двух живописных озер стоит город Себеж. У него необычное, во многом уникальное расположение – среди холмов и озер, которых в Себежском районе около 360. Поэтому по праву город также называют озерной столицей Псковщины.

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Есть разные исторические данные о времени образования города. Он даже упоминается в одной из былин об Илье Муромце. Но официальной датой все же считается 1535 год. В архитектуре Себежа отражается его славная, но трудная история.

Во время русско-литовской войны по приказу московского князя воевода И.Н. Бутурлин за рекордно короткий срок – меньше чем за месяц – построил деревянную крепость. Она стала удобной отправной точкой для военных походов на Литву. Известно, что архитектором крепости был итальянец – Петрок Малый, до того выполнявший заказы в Москве.

На данный момент крепость не сохранилась. Но Замковая гора все равно стала одной из достопримечательностей города. Она разделяет озеро Себеж как бы на две половины и с нее открываются замечательные виды на окрестности.

Также в центре горы расположены колокольня уничтоженного Рождественского православного собора и старинный костел, сейчас переданный Православной церкви и освященный в честь Троицы.

Надо отметить, что Троицкий храм – самое древнее здание Себежа. Он построен в стиле барокко и сохранился до нашего времени без значительных перестроек.

Также в крепости возвели и церковь в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи, которую освящал святитель Макарий Новгородский. Позже предположительно на ее месте был построен храм Рождества Христова, колокольня которого возвышается над городом до сих пор.

За свою историю город-крепость несколько раз был захвачен. Побывал в составе и литовского княжества, и Речи Посполитой, и у сторонников Лжедмитрия III во время Смутного времени. Во время боевых действий город не раз разрушался, в 1762 году практически весь выгорел, но сохранился. В итоге в 1772 году Себеж окончательно вошел в состав Российской империи.

Во время Отечественной войны 1812 года он вновь встал на пути военной интервенции России. Через Себеж французские войска пытались прорваться к Петербургу. Но были остановлены отдельным первым пехотным корпусом генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна. По его распоряжению вокруг города были построены мощные укрепления.

Себеж рос. В 1901 году в нем был открыт железнодорожный вокзал на линии Московско-Виндавской железной дороги. С этого вокзала начала развиваться роль города как погранично-таможенного.

Электрифицирован Себеж был в 1908 году – здесь появилось освещение улиц, а уже в 1911 в нем открылся кинотеатр Жаржавского.

Сегодня город развивается как привлекательный туристический объект, в том числе за счет того, что рядом расположен одноименный национальный парк, одно из заповедных мест Псковщины.

Кроме того, в ближайшее время здесь запланирована реконструкция водопроводной сети города протяженностью 9 км. Проект одобрен Псковским областным управлением государственной экспертизы.